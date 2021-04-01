أساتذة الشهادات يدينون قمعهم
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أساتذة الشهادات يُعلنون التصعيد بأشكال احتجاجية غير مسبوقة

منذ 15 ساعة
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هبة بريس ـ الرباط

اعلنت التنسيقية الوطنية لموظفي وزارة التربية الوطنية حاملي الشهادات استمرارها في الاحتجاج والتصعيد إلى حين تحقيق مطالبها.

واستنكرت التنسيقية في بلاغ لها شتى أنواعِ القمعِ التي جابهت به الحكومة أشكالها الاحتجاجية السلمية، مؤكدة أن هذه الممارسات لن تزيد الأساتذة إلا قوة وعزما على مُواصلة نضالهم.

وأاشارت التنسيقية خوضها أشكالٍ نضاليةٍ اخرى ستعلن عن تفاصيلها في الأيام المقبلة، حيث ستتضمن أشكالا احتجاجية غير مسبوقة على امتداد شَهري أبريل وماي.

واستنكر أساتذة الشهادات اعتماد لغة القمع والتنكيل عوض الالتزام باتفاق 21 يناير 2020، وعقد حوارات جدية ومسؤولة تفضي إلى تسوية كل الملفات التعليمية العالقة.

ودعت التنسيقية وزارة التربية الوطنية إلى الإسراع بإصدار المرسوم المتفق بشأنه في لقاء 21 يناير، بخصوص ملف الأساتذة حاملي الشهادات، وتسوية هذا الملف الذي عمَّر طويلا تسوية شاملة وعادلة، عبر ترقية وتغييرِ إطار المعنيين والمعنيات بالشهادة الجامعية، أسوة بالأفواج السابقة، وبأثرٍ رجعيٍ إداريٍ ومالي.

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‫2 تعليقات

  1. كانوا عاطيها للغياب على الأقسام وتايقراو مخليين التلاميذ دون قراية وملي شدوا الشهادات ولاو تيغوتو

  2. ابناء وطنكم امانة في اعناقكم ’ من حقكم المطالبة بحقوقكم لكن ليس على حساب الاجيال الصاعدة , ولكم واسع النظر

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