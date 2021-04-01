التنسيق النقابي الثلاثي بقطاع التعليم
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تنسيق نقابي ثلاثي بقطاع التعليم يدعو لخوض إضراب وطني

منذ 15 ساعة
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هبة بريس ـ الرباط

دعا التنسيق النقابي الثلاثي لـ”إضراب وطني إنذاري يوم الاثنين 5 أبريل الجاري لمواصلة التأكيد على سمو كرامة نساء ورجال التعليم وللمطالبة بتنزيل الاتفاقات المبرمة وفتح الحوار المثمر بشأن باقي الملفات العالقة” وذلك حسب بيان وطني وقعه التنسيق النقابي الثلاثي، (الجامعة الحرة للتعليم UGTM والنقابة الوطنية للتعليم FDT والجامعة الوطنية للتعليمUMT)،

ووصف بيان التنسيق النقابي الثلاثي ما تعيشه الأسرة التعليمية بأنه “احتقان وتصاعد وتيرة الاحتجاجات المشروعة للمطالبة بالحقوق العادلة والمنصفة لجميع نساء ورجال التعليم، والتي تقابل لحد الساعة بصمت سلبي من لدن وزارة التربية الوطنية ومعها كافة مكونات الحكومة كما لو كان هدفها رفع منسوب الاحتقان بقطاع حيوي لغايات سياسوية نجهل أهدافها”.

وأكد على أن ذلك يزكي “مشهدا يتعارض ومساعي الإصلاح التربوي المنشود وفي ظل تنفيذ البرنامج التواصلي والتعبوي حول تنزيل مقتضيات القانون الإطار 51.17 ، بداية بالأشكال النضالية التي جوبهت بدل الحوار التربوي بالعنف والتحقير كما حدث مع الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد وأطر الإدارة التربوية-إسناد ومسلكا- الترقية بالشهادات وتغيير الإطار، وأساتذة الزنزانة 10”.

ووصف بيان التنسيق النقابي الثلاثي ما تعيشه الأسرة التعليمية بأنه “احتقان وتصاعد وتيرة الاحتجاجات المشروعة للمطالبة بالحقوق العادلة والمنصفة لجميع نساء ورجال التعليم، والتي تقابل لحد الساعة بصمت سلبي من لدن وزارة التربية الوطنية ومعها كافة مكونات الحكومة كما لو كان هدفها رفع منسوب الاحتقان بقطاع حيوي لغايات سياسوية نجهل أهدافها”.

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تعليق واحد

  1. لست مضرباً و لا أعترف بنقابات أقل ما يقال عنها ” عميلة لحكومات تعاقبت “. النقابات باعت و اشترت في الشغيلة التعليمية وعلى الأساتذة و كافة الاطر التربوية التنكر و الإعلان على عدم أهلية هذه النقابات في تمثيلها أمام الوزارة الوصية. يجب التفكير بجدية في تمثيلية واحدة و وحيدة لرجال و نساء التعليم فهذه البلقنة لن تخدم مصالحنا بل هي سبب مآسينا …

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