برنامج “الحسيمة منارة المتوسط ” ..تسجيل وتيرة إنجاز متسارعة

هبة بريس ـ و م ع

أفادت وكالة إنعاش وتنمية أقاليم الشمال بأن أشغال عدة أوراش كبرى ،ضمن برنامج التنمية المجالية “الحسيمة منارة المتوسط ” ، عرفت “وتيرة إنجاز متسارعة”.

وأكدت وكالة إنعاش وتنمية أقاليم الشمال، في بلاغ صحافي، أنه من “المرتقب أن تنتهي أشغال البناء والتجهيز، التي عرفت وتيرة إنجاز متسارعة، متم السنة الجارية وفقا للجدول الزمني المسطر في البرنامج”.

وقام والي جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، محمد امهيدية، رفقة عامل إقليم الحسيمة، فريد شوراق، والمدير العام لوكالة إنعاش وتنمية أقاليم الشمال، منير البيوسفي، بحضور وفد من مسؤولي القطاعات المعنية ومهندسين ومكاتب دراسات ومقاولات، اليوم الخميس، بزيارة تفقدية لمجموعة من الأوراش الكبرى ضمن البرنامج.

ويتعلق الأمر بالمسرح الكبير والمعهد الموسيقي والمركز المتوسطي للبحر بالحسيمة، والمركز الاستشفائي الإقليمي بآيت يوسف أوعلي، والقرية الرياضية بآيت قمرة، والتي تضم ملعبا لكرة القدم ومسبحا وقاعة مغطاة.

وحسب البلاغ، من المنتظر أن تساهم هذه المشاريع في تعزيز الجاذبية المجالية وتحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية بإقليم الحسيمة.

وتنكب وكالة إنعاش وتنمية أقاليم الشمال على دراسة سبل تسيير وتدبير هذه المنشآت الرياضية والثقافية وجعلها رافعة للتنمية المجالية على صعيد مدينة الحسيمة والجماعات المجاورة، تماشيا مع الأهداف التي يتوخاها برنامج التنمية المجالية “الحسيمة منارة المتوسط”.

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