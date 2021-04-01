مرتيل ... إنتحار شابة في عقدها الثالث
الصورة تعبيرية

وفاة شابة بمرتيل … إنتحار أم سقوط عرضي ؟

منذ 5 ساعات
1
هبة بريس : مكتب تطوان

علم ان شابة في عقدها الثالث قد فارقت حياتها بمدينة مرتيل “واد المالح”حيث تتباين الانباء حول اقدامها على الانتحار فيما تتداول جهات ثانية سقوطها العرضي من الطابق الثالث

و حسب مصادر هبة بريس فإن الهالكة المسماة قيد حياتها (ز.أ) و المنحدرة من منطقة أمتار متزوجة و أم لطفلين، كانت تعاني من إكتئاب حاد.

وفور اخطارها هرعت السلطات المحلية والمصالح الأمنية المختصة إلى مسرح الواقعة حيث عملت على معاينة جثة الهالكة وفتح المحاضر القانونية ، فيما تم نقل الجثة الى مستودع الاموات بمستشفى سانية الرمل قصد اخضاعها للتشريح الطبي لتحديد اسباب الوفاة المباشرة .

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of مصعد عمارة يقتل شخصا بالدار البيضاء

مصعد عمارة يقتل شخصا بالدار البيضاء

منذ ساعتين
Photo of مياه كابونيكرو تلفظ جثة مجهولة الهوية

مياه كابونيكرو تلفظ جثة مجهولة الهوية

منذ 8 ساعات
Photo of طانطان: العثور على جثة داخل سيارة بالحي الجديد

طانطان: العثور على جثة داخل سيارة بالحي الجديد

منذ 8 ساعات
Photo of وجدة .. توقيف شخصين متورطين بالتزوير وتسليم فواتير وهمية

وجدة .. توقيف شخصين متورطين بالتزوير وتسليم فواتير وهمية

منذ 8 ساعات
Photo of الراشيدية.. توقيف شخصين وحجز 400 كلغ من مخدر الشيرا

الراشيدية.. توقيف شخصين وحجز 400 كلغ من مخدر الشيرا

منذ 10 ساعات
Photo of انتحل صفة “مخزني” وضبط بحوزته مخدرات.. توقيف شخص بسوق الأربعاء

انتحل صفة “مخزني” وضبط بحوزته مخدرات.. توقيف شخص بسوق…

منذ 12 ساعة
Photo of القنيطرة : توقيف شخصين وحجز أزيد من 5500 قرص طبي مخدر

القنيطرة : توقيف شخصين وحجز أزيد من 5500 قرص…

منذ 15 ساعة
Photo of فاس.. إيقاف مشتبه فيهما بتهمة سرقة ممتلكات من داخل سيارات

فاس.. إيقاف مشتبه فيهما بتهمة سرقة ممتلكات من داخل…

منذ 16 ساعة
Photo of سطات..مصرع شابين في اصطدام قوي بين دراجتهما وشاحنة

سطات..مصرع شابين في اصطدام قوي بين دراجتهما وشاحنة

منذ يوم واحد
Photo of انتحار ثلاثينية شنقا في ظروف غامضة بتاونات

انتحار ثلاثينية شنقا في ظروف غامضة بتاونات

منذ يوم واحد

تعليق واحد

  1. إنا لله وإنا اليه راجعوان

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق