وفاة شابة بمرتيل … إنتحار أم سقوط عرضي ؟

هبة بريس : مكتب تطوان

علم ان شابة في عقدها الثالث قد فارقت حياتها بمدينة مرتيل “واد المالح”حيث تتباين الانباء حول اقدامها على الانتحار فيما تتداول جهات ثانية سقوطها العرضي من الطابق الثالث

و حسب مصادر هبة بريس فإن الهالكة المسماة قيد حياتها (ز.أ) و المنحدرة من منطقة أمتار متزوجة و أم لطفلين، كانت تعاني من إكتئاب حاد.

وفور اخطارها هرعت السلطات المحلية والمصالح الأمنية المختصة إلى مسرح الواقعة حيث عملت على معاينة جثة الهالكة وفتح المحاضر القانونية ، فيما تم نقل الجثة الى مستودع الاموات بمستشفى سانية الرمل قصد اخضاعها للتشريح الطبي لتحديد اسباب الوفاة المباشرة .

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