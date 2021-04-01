جرعات من لقاح ضد كورونا

“فايزر” و”بيونتيك”: مدة فعالية لقاحنا ضد كورونا تتجاوز 6 أشهر

منذ 32 دقيقة
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هبة بريس ـ وكالات

أعلنت شركتا “فايزر” الأمريكية و”بيونتيك” الألمانية أن لقاحهما المضاد لفيروس كورونا المستجد فعال حتى بعد 6 أشهر من التطعيم به.

وقالت “فايزر” و”بيونتيك”، اليوم الخميس، إن النتائج المحدثة لدراسة أجرته الشركتان وشمل أكثر من 44 ألف متطوع أظهرت أن مدة فعالية اللقاح تتجاوز 6 أشهر.

وأشارت الشركتان إلى أن اللقاح كان فعالا بنسبة 91% ضد الأعراض المصاحبة للفيروس، وكان أكثر حماية في الوقاية من الأعراض الشديدة.

من بين 927 حالة مصابة بالفيروس، تم اكتشافها حتى 13 مارس، كان بينها 77 من الذين تلقوا اللقاح، و850 منهم كانوا تلقوا جرعات وهمية.

كما قالت الشركتان إنه لم تكن هناك مخاوف جدية تتعلق بالسلامة، ويبدو أن اللقاح يعمل أيضا ضد السلالة الجديدة للفيروس المكتشفة في جنوب إفريقيا.

وأعطت بريطانيا والولايات المتحدة الضوء الأخضر لطرح لقاح “فايزر” و”بيونتيك” لحالات الطوارئ أواخر العام الماضي، وفعلت الكثير من الدول الأخرى ذلك. واللقاح مسموح به للأعمار من 16 سنة وما فوق.

وذكرت الشركتان هذا الأسبوع أن اللقاح آمن بشدة للأطفال الذين تقل أعمارهم عن 12 عاما، استنادا إلى دراسة أجريت على 2260 متطوعا أمريكيا.

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