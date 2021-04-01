الجزائر.. ائتلاف "نداء 22"
الصورة من الارشيف

الجزائر: المناخ العام يتسم بالاحتقان والقمع يستهدف الحراك الشعبي

منذ 6 ساعات
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هبة بريس ـ الرباط

دعا ائتلاف “نداء 22″، الذي يعمل على تعبئة جهود كافة أطياف الحراك الشعبي في الجزائر، إلى مقاطعة الانتخابات التشريعية المزمع إجراؤها في 12 يونيو 2021.

واعتبر الائتلاف في بلاغ صحفي، أن “الإعلان عن تنظيم الانتخابات البرلمانية في 12 يونيو 2021، يؤكد رغبة النظام الأحادية في اتباع أجندة سياسية استبدادية تدير ظهرها للشعب”.

وأعلن الائتلاف الذي يضم العديد من الفاعلين السياسيين والأكاديميين والنشطاء، أنه “يرفض ما يسمى بالانتخابات التشريعية ويقاطعها ويدعو إلى مقاطعتها” ، منددا في هذا السياق، بـ”اللجوء إلى التطبيع المؤسساتي الاستبدادي الذي يهدر وقتا ثمينا، في وقت تتفاقم فيه الصعوبات الاجتماعية والاقتصادية، والتي تميزها إضافة إلى وباء كورونا، أزمات اقتصادية واجتماعية ومالية وسياسية وصحية… مما يجعل أمن البلد ومستقبله في مهب الريح”.

ويرى الائتلاف أن المناخ العام المتسم بالاحتقان والقمع الذي يستهدف الحراك الشعبي، يضعان شفافية الاقتراع على المحك ويعززان موقف “نداء 22، مضيفا أن “الجزائريين والجزائريات يدركون أن الانتخابات ليست حلا للأزمة. إنهم يرفضونها، لأن الشروط الأساسية من حيث حرية العمل السياسي والتعبير وسيادة القانون واستقلال العملية الانتخابية غير متوفرة”.

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تعليق واحد

  1. المنطق يقول :
    دولة تقمع شعبها، تتكلم عن دولة تقمع شعبها ،
    امة ضحكت من جهلها الامم

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