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خلال 24 ساعة …تسجيل 579 اصابة جديدة بـ”كورونا”

منذ ساعتين
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هبة بريس ـ الرباط

أعلنت وزارة الصحة، مساء اليوم الخميس  تسجيل 579  إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال ال24 ساعة الماضية.

وأكدت الوزارة في نشرتها الخاصة بالحالة الوبائية إن الحصيلة الإجمالية للإصابات بوباء “كوفيد-19” على الصعيد الوطني، إرتفعت إلى496676 اصابة.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الإلتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والإنخراط في التدابير الإحترازية التي إتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية

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