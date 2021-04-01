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فاس.. السجن النافذ لأشخاص بتهمة الذبيحة السرية بمولاي يعقوب

منذ 3 ساعات
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ع محياوي ـ هبة بريس

أدانت المحكمة الابتدائية بفاس، جزارين بسنتين حبسا نافذتين وغرامة مالية نافذة لكل واحد منهما بعد مدة شهرين من اعتقالهما في حالة تلبس بمحاولة نقل كمية من اللحوم مجهولة المصدر والجودة على متن سيارة أجرة قادمة من دوار المرازكة بجماعة سبع رواضي متلبسين و بحوزتهم جثة بقرة ميتة ليتم اقتيادهم إلى سرية الدرك الملكي بالمنسوب إليهم.

وأدانت المحكمة شخصين آخرين بستة أشهر حبسا نافذة والغرامة لكل واحد منهما، بعدما شاركا المتهمين الرئيسيين في الغش في اللحوم وجودتها، مقابل 4 أشهر حبسا نافذين أدين بها متهم خامس اعتقل بدوره رفقة المتهمين، في الوقت الذي أدين فيه متهم سادس بالحبس النافذ لشهرين والغرامة.

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