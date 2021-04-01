ايت الطالب: كشف أزيد من 73 وحدة متحورة “بريطانية” بالمغرب

هبة بريس - الرباط

كشف وزير الصحة، خالد ايت الطالب، أنه تم إلى حدود اليوم، الكشف عن أزيد من 73 وحدة متحورة تحمل الطفرة البريطانية من طرف الائتلاف المغربي لليقظة الجنومية.

وأطلع الوزير، أعضاء مجلس الحكومة في الاجتماع الأسبوعي، المنعقد يومه الخميس، على أهم التطورات التي عرفتها هذه الوضعية في الأسبوعين الأخيرين والتي تعرف منحا تصاعديا خاصة بجهة الدار البيضاء سطات والتي يشكل عدد حالات الإصابة بها 50 % من مجموع الحالات المسجلة حاليا على المستوى الوطني.

وأضاف أن نسبة الحالات الإيجابية بهذه الجهة وصلت 12% في حين يبلغ المعدل الوطني 4,2 %، الى جانب ارتفاع عدد حالات الإصابة بالسلالات الجديدة لفيروس كورونا.

وفي هذا الصدد، دعت الحكومة، المواطنين، إلى ضرورة الالتزام بالتدابير الاحترازية والوقائية وذلك لتجنيب بلادنا تفاقم الوضعية الوبائية والآثار السلبية الناجمة عن هذه الجائحة.

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