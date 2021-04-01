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المساهمة المهنية الموحدة.. تحديد 4 أبريل كآخر أجل للإدلاء بالتصاريح

منذ 22 دقيقة
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هبة بريس

أعلنت المديرية العامة للضرائب، اليوم الخميس، أنه يسمح للخاضعين للمساهمة المهنية الموحدة، الذين يدلون إلى غاية الرابع من أبريل الجاري بتصاريحهم ، الاستفادة من عدم أداء الزيادات والغرامات والذعائر .

وذكرت المديرية، في بلاغ لها، أنه “يسمح للخاضعين للمساهمة المهنية الموحدة، الذين يدلون إلى غاية الرابع من أبريل 2021 بتصاريحهم المحررة على المطبوع الورقي أو بطريقة إلكترونية، بالاستفادة من عدم أداء الزيادات والغرامات والذعائر المنصوص عليها في المدونة العامة للضرائب”.

وأضاف المصدر ذاته أن هذا القرار اتخذ ،بالخصوص، بناء على أحكام قانون المالية للسنة المالية 2021 بتوسيع إمكانية التصريح والأداء بطريقة إلكترونية إلى المساهمة المهنية الموحدة بموجب المادتين 155 و169 من المدونة العامة للضرائب.

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