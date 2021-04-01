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الحكومة: سنعلن عن التدابير الخاصة بشهر رمضان في الوقت المناسب

منذ 31 دقيقة
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هبة بريس - الرباط

أمام أنظار الحكومة، قدم وزير الصحة، خالد ايت الطالب، إفادة بخصوص الوضعية الوبائية بالبلاد، حيث أطلع أعضاء مجلس الحكومة على أهم التطورات التي عرفتها هذه الوضعية في الأسبوعين الأخيرين والتي تعرف منحا تصاعديا خاصة بجهة الدار البيضاء سطات والتي يشكل عدد حالات الإصابة بها 50 %  من مجموع الحالات المسجلة حاليا على المستوى الوطني، كما أن نسبة الحالات الإيجابية بهذه الجهة وصلت 12% في حين يبلغ المعدل الوطني 4,2  %.

وخلال عرضه، كشف الوزير أن عدد حالات الإصابة بالسلالات الجديدة  لفيروس كورونا عرف ارتفاعا ملحوظا حيث تم كشف أزيد من 73 وحدة متحورة تحمل الطفرة البريطانية من طرف الائتلاف المغربي لليقظة الجنومية.

وأمام هذه الوضعية المقلقة، أعلنت الحكومة أنها ستواصل مشاوراتها مع اللجنة العلمية الوطنية ومع جميع القطاعات المعنية من أجل اتخاذ التدابير اللازمة والمناسبة وخاصة خلال شهر رمضان الفضيل، وذلك حفاظا على صحة وسلامة المواطنات والمواطنين وكذا أخذا بعين الاعتبار الوضعية الاقتصادية للبلاد.

كما ستحرص الحكومة على الإعلان عن هذه التدابير في الوقت المناسب، حيث أن كل ما يتم تداوله حاليا بهذا الخصوص لا أساس له من الصحة وهو مجرد أخبار زائفة.

وبهذه المناسبة، جددت الحكومة دعوتها كافة المواطنات والمواطنين إلى مواصلة التقيد التام بالتدابير الاحترازية المعمول بها وذلك لتجنيب البلاد تفاقم الوضعية الوبائية والآثار السلبية الناجمة عن هذه الجائحة.

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