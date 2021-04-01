سعد الدين العثماني

العثماني يتحدث عن ارتفاع حالات كورونا المتحورة ويدعو إلى توخي الحذر

منذ 42 دقيقة
0
هبة بريس - الرباط

تطرق رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، خلال الاجتماع الحكومي المنعقد يومه الخميس، إلى الوضعية الوبائية ببلادنا، التي عرفت في الآونة الأخيرة بعض التطورات، لا سيما في ظل ازدياد حالات الإصابة بالفيروس المتحور وكذا تسجيل ارتفاع طفيف في عدد الحالات الحرجة واستمرار العمل للتوصل بجرعات إضافية للقاحات.

وأكد العثماني في كلمته الافتتاحية لأشغال المجلس، على أن كل هذه التطورات، تحظى بتتبع دقيق من لدن مختلف الجهات والسلطات المعنية، استدعت تمديد مدة العمل بالإجراءات الاحترازية، وكذا اتخاذ قرارات إضافية على مستوى النقل الجوي.

وفي هذا الصدد، جدد رئيس الحكومة التأكيد على ضرورة توخي الحيطة والحذر والإبقاء على كافة الإجراءات الاحترازية الفردية والجماعية.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of ايت الطالب: كشف أزيد من 73 وحدة متحورة “بريطانية” بالمغرب

ايت الطالب: كشف أزيد من 73 وحدة متحورة “بريطانية”…

منذ 15 دقيقة
Photo of الحكومة: سنعلن عن التدابير الخاصة بشهر رمضان في الوقت المناسب

الحكومة: سنعلن عن التدابير الخاصة بشهر رمضان في الوقت…

منذ 34 دقيقة
Photo of اليوبي: المملكة ملتزمة بالعناية بالصحة النفسية للمغاربة والمهاجرين

اليوبي: المملكة ملتزمة بالعناية بالصحة النفسية للمغاربة والمهاجرين

منذ 4 ساعات
Photo of مربو الدجاج بالمغرب يستنكرون الزيادة في أثمان الأعلاف وقلة جودتها

مربو الدجاج بالمغرب يستنكرون الزيادة في أثمان الأعلاف وقلة…

منذ 5 ساعات
Photo of بسبب وقف المنحة.. وزارة المصلي تهدد أكثر من 500 طفل معاق بالتشرد

بسبب وقف المنحة.. وزارة المصلي تهدد أكثر من 500…

منذ 6 ساعات
Photo of طقس الخميس .. سماء صافية وجو مستقر بعدد من مناطق المملكة

طقس الخميس .. سماء صافية وجو مستقر بعدد من…

منذ 8 ساعات
Photo of فاس…إعتقال سارق محلات تجارية بإستعمال الكسر

فاس…إعتقال سارق محلات تجارية بإستعمال الكسر

منذ 17 ساعة
Photo of اعتقال شخصين بطنجة بحوزتهما 1200 قنينة خمر

اعتقال شخصين بطنجة بحوزتهما 1200 قنينة خمر

منذ 18 ساعة
Photo of العثماني يترأس اجتماع مجلس إدارة المدرسة الوطنية العليا للإدارة

العثماني يترأس اجتماع مجلس إدارة المدرسة الوطنية العليا للإدارة

منذ 18 ساعة
Photo of أخنوش يطلق عدداً من مشاريع التنمية الفلاحية والقروية بجهة الشرق

أخنوش يطلق عدداً من مشاريع التنمية الفلاحية والقروية بجهة…

منذ 19 ساعة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق