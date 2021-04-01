العثماني يتحدث عن ارتفاع حالات كورونا المتحورة ويدعو إلى توخي الحذر

هبة بريس - الرباط

تطرق رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، خلال الاجتماع الحكومي المنعقد يومه الخميس، إلى الوضعية الوبائية ببلادنا، التي عرفت في الآونة الأخيرة بعض التطورات، لا سيما في ظل ازدياد حالات الإصابة بالفيروس المتحور وكذا تسجيل ارتفاع طفيف في عدد الحالات الحرجة واستمرار العمل للتوصل بجرعات إضافية للقاحات.

وأكد العثماني في كلمته الافتتاحية لأشغال المجلس، على أن كل هذه التطورات، تحظى بتتبع دقيق من لدن مختلف الجهات والسلطات المعنية، استدعت تمديد مدة العمل بالإجراءات الاحترازية، وكذا اتخاذ قرارات إضافية على مستوى النقل الجوي.

وفي هذا الصدد، جدد رئيس الحكومة التأكيد على ضرورة توخي الحيطة والحذر والإبقاء على كافة الإجراءات الاحترازية الفردية والجماعية.

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