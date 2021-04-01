الراشيدية.. توقيف شخصين وحجز 400 كلغ من مخدر الشيرا

هبة بريس - الراشيدية

تمكنت عناصر المصلحة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة الرشيدية بناءً على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، صباح اليوم الخميس فاتح أبريل الجاري، من توقيف شخصين يبلغان من العمر 35 و37 سنة، يشتبه في ارتباطهما بشبكة إجرامية تنشط في التهريب الدولي للمخدرات والمؤثرات العقلية.

وقد جرى توقيف المشتبه فيهما على مستوى نقطة المراقبة المرورية بمدخل مدينة الرشيدية، مباشرة بعد وصولهما على متن شاحنة قادمة من إحدى مدن شمال المملكة، حيث أسفرت عملية التفتيش المنجزة عن حجز 16 رزمة من مخدر الشيرا بلغ مجموع وزنها 400 كيلوغراما وأربعة هواتف محمولة، علاوة على مبالغ مالية بالعملة الوطنية والأجنبية يشتبه في كونها من عائدات هذا النشاط الإجرامي.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، والكشف عن كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنيين بالأمر.

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