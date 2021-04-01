بدعوة من البام.. وفد عن حزب بايدن يحل بالداخلة لاستكشاف فرص الاستثمار

هبة بريس

يقوم وفد من الحزب الديمقراطي الأمريكي بزيارة إلى مدينة الداخلة، وذلك لاكتشاف الفرص الاستثمارية بهذه الأقاليم ولقاء عدد من المسؤولين.

وفي هذا السياق، أجرى وفد الحزب الديمقراطي الأمريكي لقاءا اليوم الخميس مع المدير العام المركز الجهوي للاستثمار بجهة الداخلة وادي الذهب.

وتناول هذا اللقاء، تقديم نبذة عن المركز واختصاصاته وعمله وكذا الاصلاح الذي شهدته المراكز الجهوية للاستثمار، فضلا عن المشاريع التي تشهدها الجهة، والتي يدعمها المركز.

كما قدم المدير الجهوي للاستثمار بالجهة، منير الهواري عرضا حول جهة الداخلة وادي الذهب مبرزا أن الجهة تزخر بمؤهلات اقتصادية كبيرة، وهناك استثمارات في مختلف المجالات، وأن هذه الاستثمارات لها تأثير مباشر على التنمية الاقتصادية بالمنطقة ومن شأنها خلق فرص شغل.

وأضاف ذات المسؤول، أن اعتراف الولايات المتحدة الأمريكية بالسيادة المغربية على صحرائه عزز من مكانة الداخلة والجهة الاستثمارية وأصبحت قبلة دولية لعدد من الاستثمارات الدولية.

من جهتهم عبر الوفد الأمريكي، عن انبهاره بالتنمية التي تشهدها مدينة الداخلة، وجميع المبادرات المفتوحة، مؤكدا على ضرورة قدوم مستثمرين أميركيين لاسيما الشباب للاستفادة من فرص الاستثمار في المنطقة والمساهمة في التنمية المحلية والاقتصادية التي تشهدها الصحراء المغربية.

هذا ويشار الى أن زيارة وفد الحزب الديموقراطي، تأتي بدعوة من حزب الأصالة والمعاصرة.

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