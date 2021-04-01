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في دورة استثنائية.. مجلس الرباط سلا القنيطرة يصادق على مشاريع بـقيمة 516 مليون درهم

منذ 6 ساعات
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هبة بريس - الرباط

صادق مجلس جهة الرباط-سلا-القنيطرة ، المنعقد اليوم الخميس في دورة استثنائية، على مشاريع اقتصادية وسياحية وبيئية يقدر غلافها المالي بـ 516 مليون درهم، يساهم فيها مجلس الجهة بمبلغ 107.26 مليون درهم.

وحسب بلاغ للمجلس فإن الأمر يتعلق بمشروع تمويل وإحداث منطقة للأنشطة الاقتصادية موجه لوحدات الإنتاج المعرضة للخطر والتي تستدعي إعادة توطينها بجماعة بوقنادل، بكلفة مالية إجمالية تبلغ 200 مليون درهم، يساهم فيها مجلس الجهة بـ20 مليون درهم.

وخلال هذه الدورة الاستثنائية التي ترأسها رئيس مجلس جهة الرباط سلا القنيطرة، عبد الصمد سكال، وحضرها والي الجهة محمد اليعقوبي، وأعضاء المجلس وممثلي القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية، تمت المصادقة على مشاريع أخرى تهم إنجاز مشروع تطوير المنتوج السياحي بجماعة أولماس والمسارات السياحية في المجال الطبيعي لإقليم الخميسات بمبلغ إجمالي يبلغ 78 مليون درهم يساهم فيه مجلس الجهة بـ18 مليون درهم، وكذا على مشروع يؤطره ملحق تعديلي يتعلق بمشروع شبكة إعادة استعمال المياه العادمة المعالجة لسقي المساحات الخضراء بمدينة الرباط بمبلغ إجمالي يبلغ 210 مليون درهم (يساهم فيها مجلس الجهة بـ60 مليون درهم).

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تعليق واحد

  1. اللهم بارك و زد في ذلك.
    مزيدا من التشجيع.

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