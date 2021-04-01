هند زيادي تعلن عن عمل جديد مختلف سوف يرى النور قريبا
نجلاء مزيان - هبة بريس
أعلنت الفنانة المغربية، هند زيادي عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات، عن عمل جديد سوف يرى النور قريبا، في حين لم تفصح عن التفاصيل.
و نشرت زيادي عبر موقع انستقرام البوستر الرسمي للأغنية الجديدة التي تحمل عنوان “يا حب”، مرفوقة بالتعليق التالي :”قريبا أغنية يا حب على قناتي الرسمية في اليوتيوب”.
و أضافت:” أغنية جديدة وستايل جديد، كما لم تروني من قبل، من الغلاف الرسمي للأغنية، كيف تتوقعون يكون ستايل الكليب؟”.
و يشار أن زيادي أصيبت مؤخرا بفيروس كورونا، الأمر الذي جعلها تنهار نفسيا و كذا تتغيب عن مواقع التواصل الاجتماعي طول فترة مرضها.
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