محمد اليوبي

اليوبي: المملكة ملتزمة بالعناية بالصحة النفسية للمغاربة والمهاجرين

منذ 11 دقيقة
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هبة بريس

عبر مدير مديرية الأوبئة ومكافحة الأمراض بوزارة الصحة، محمد اليوبي، عن التزام المغرب عبر الوزارة بالعناية بالصحة النفسية للمغاربة والمهاجرين على حد سواء.

وذكر اليوبي في كلمته بحفل إطلاق مشروع ” تعزيز خدمات الصحة النفسية والدعم النفسي الاجتماعي والوصول إلى السكان المهاجرين في المغرب”، أنه منذ إطلاق الإستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء انخرطت المملكة المغربية، بكافة مكوناتها، من أجل بلورة تصورات جديدة لقضايا الهجرة وضِمنها تسهيل ولوج المهاجرين للخدمات الصحية.

وتابع أن وزارة الصحة عملت في هذا الإتجاه على خلق منصات خاصة لفائدة المهاجرين من أجل تأطيرهم وضمان ولوجهم إلى العلاجات الأساسية بمختلف المصالح الصحية، مشددا على أن إطلاق هذا المشروع من شأنه العناية بالصحة النفسية للمهاجرين

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