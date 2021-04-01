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القنيطرة : توقيف شخصين وحجز أزيد من 5500 قرص طبي مخدر

منذ ساعتين
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هبة بريس

تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة القنيطرة على ضوء معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مساء أمس الاربعاء ، من توقيف شخصين يبلغان من العمر 29 و23 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بالحيازة والاتجار في الأقراص الطبية المخدرة.

وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني ، أنه تم توقيف المشتبه فيه الأول بالقرب من محطة الأداء الكائنة بالطريق السيارة بمنطقة “المناصرة”، التي تبعد بحوالي 15 كيلومتر عن مدينة القنيطرة، مباشرة بعد وصوله على متن سيارة خفيفة، حيث أسفرت عملية التفتيش التي أخضع لها عن حجز 5535 قرص طبي مخدر من نوع “ريفوتريل”، فيما تم توقيف شريكه لاحقا بعدما حاول الفرار.

وأضاف البلاغ أن عمليات التفتيش المنجزة في هذه القضية مكنت أيضا من حجز سيارتين ومجموعة من الأسلحة البيضاء، فضلا عن مبلغ مالي قدره 12.500 درهم، يشتبه في كونه من متحصلات هذا النشاط الإجرامي.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما -يشير البيان- تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، بينما لازالت عمليات البحث والتحري جارية لتوقيف شريك ثالث لهما تمكن من مغادرة مكان التدخل على متن إحدى السيارتين المحجوزتين قبل أن يتخلى عنها بالقرب من مدينة سوق الأربعاء الغرب.

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