بسبب وقف المنحة.. وزارة المصلي تهدد أكثر من 500 طفل معاق بالتشرد

هبة بريس ـ طارق عبلا

في إطار برنامجها السنوي للاحتفاء باليوم الوطني للمعاق، نظمت جمعية آباء و أصدقاء الأطفال المعاقين بالدار البيضاء حفلا تربويا حرصت فيه على احترام مضامين البروتوكول الصحي لفائدة المستفيدين من أنشطة و خدمات الجمعية.

و في الوقت الذي كانت الفرحة تغمر وجوه الأطفال المعاقين المحتفى بهم، خيم الحزن و الحسرة على ملامح الأطر الإدارية و التربوية الساهرة على تنزيل استراتيجية الجمعية بسبب حرمانهم من الرواتب و الأجور لما يزيد عن الستة أشهر، حيث آثروا الاحتفاء بهذا اليوم بوضع الشارات الحمراء كتعبير احتجاجي للفت انتباه الوزارة المعنية لملفهم المطلبي المشروع.

و في هذا الصدد، أوضح علي رضوان رئيس جمعية آباء و أصدقاء الأطفال المعاقين بالدار البيضاء أن الأطر الذين يشرفون على العملية التربوية لفائدة حوالي 500 طفل بالجمعية حرموا من رواتبهم بسبب قرارات الوزارة الوصية التي امتنعت عن صرف المنحة الخاصة بهم.

و شدد علي رضوان في تصريحه لهبة بريس على أن التأخر في صرف الإعانات الحكومية تسبب في مشاكل حقيقية للمؤسسات التعليمية التي تستقبل التلاميذ المعاقين ذهنيا، مما دفع بعدد من الأطر التربوية و الإدارية العاملة بالمؤسسات التعليمية المعنية بهاته الفئة للتلويح بتوقفهم عن العمل.

و أكد المتحدث ذاته أنه و بعد لقاءات جمعتهم بجميلة المصلي وزيرة التضامن و التنمية الاجتماعية و المساواة و الأسرة و ممثلي مؤسسة التعاون الوطني تلقوا تبريرات واهية بكون الدفوعات المالية لم يتم بعد تحويلها من رصيد وزارة المالية و هو ما آخر عملية صرف الإعانات لفائدة الجمعيات العاملة في المجال.

رئيس الجمعية التي توفر خدماتها لأكثر من 500 تلميذ من ذوي الاحتياجات الخاصة و تحتضن أكثر من 100 إطار تربوي و إداري و عدد من العمال و سائقي النقل و المربيات، ناشد الوزارة الوصية للإسراع في تحويل الاعتمادات المالية المخصصة لهم لتفادي وقف أنشطة الجمعية و بالتالي تشريد التلاميذ الذين يحتاجون لرعاية خاصة.

تفاصيل أوفي بخصوص هذا الموضوع و تصريحات مسؤولي الجمعية و بعض آباء التلاميذ في حفل أقيم بمناسبة اليوم الوطني للمعاق تجدونها في هذا التقرير المصور:

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