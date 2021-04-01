فاس.. إيقاف مشتبه فيهما بتهمة سرقة ممتلكات من داخل سيارات

ع محياوي ـ هبة بريس

تمكنت عناصر الفرقة المحلية للشرطة القضائية بمنطقة أمن بنسودة بولاية أمن فاس من توقيف شخصين، أحدهما من ذوي السوابق القضائية، يبلغان من العمر 26 و 29 سنة، بعد أن اشتبه تورطهما في قضية تتعلق بتعدد السرقات من داخل السيارات.

و كانت المصالح الأمنية قد توصلت بشكايات تتعلق بسرقات ممتلكات من داخل مركبات متنوعة، وبأماكن متفرقة بحي بنسودة، حيث تمكن المشتبه فيهما من سرقة مبالغ مالية و ممتلكات شخصية من داخل مركبات تم فتحها بواسطة مفاتيح مزورة أو بكسر إحدى نوافذ الأبواب، ليتم القيام بالتحريات و الأبحاث الميدانية و التقنية التي مكنت من إلقاء القبض عليهما في حالة تلبس و هما بصدد القيام بسرقة من داخل شاحنة.

وقد تم إخضاع المشتبه فيهما لتدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي أشرفت عليه النيابة العامة المختصة، قبل إحالتهما على أنظار المحكمة المختصة وذلك للكشف عن ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا مدى تورطهما في قضايا مماثلة.

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