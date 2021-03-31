فاس…إعتقال سارق محلات تجارية بإستعمال الكسر

هبة بريس - فاس

تمكنت عناصر فرقة مكافحة العصابات التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة فاس، أمس الثلاثاء 30 مارس الجاري، من توقيف شخص يبلغ من العمر 23 سنة، من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالسرقة باستعمال الكسر.

وكان المشتبه فيه قد أقدم رفقة أشخاص آخرين على اقتراف سرقات باستعمال الكسر من داخل محلات تجارية بمدينة فاس، وهي الأفعال الإجرامية التي شكلت موضوع شريط فيديو تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

و أسفرت الأبحاث والتحريات المنجزة في هذه القضية عن تحديد هوية المشتبه فيهم، وذلك قبل أن يتم توقيف واحد منهم وهو في حالة تلبس بارتكاب عملية للسرقة وبحوزته أسلحة بيضاء وأدوات ومعدات تستعمل في تكسير الأقفال.

وتم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، فيما لازالت الأبحاث والتحريات جارية بغرض توقيف جميع المتورطين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية

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