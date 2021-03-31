لطاقات المتجددة: تحت القيادة المقدامة لجلالة الملك، أصبح المغرب رائدا عالميا
مشروع نور للطاقة المتجددة بورزازات

الخارجية الأمريكية : بقيادة الملك ..المغرب رائد عالميا في “الطاقات المتجددة”

منذ 14 ساعة
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هبة بريس ـ الرباط

أبرزت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الأربعاء، “القيادة المقدامة” لصاحب الجلالة الملك محمد السادس التي مكنت المغرب من أن يصبح “رائدا عالميا” في مجال الاستثمار في الطاقات المتجددة، وأن يحقق أهدافه في إطار اتفاق باريس للمناخ.

وقال مكتب شؤون الشرق الأدنى التابع لوزارة الخارجية في تغريدة على تويتر: “تحت القيادة المقدامة للملك محمد السادس، أصبح المغرب رائدا عالميا في مجال الاستثمار في الطاقات المتجددة وفي تحقيق أهدافه في إطار اتفاق باريس”.

وكان المبعوث الأمريكي الخاص لشؤون المناخ جون كيري قد أشاد، في وقت سابق اليوم، بانخراط صاحب الجلالة في مجال مكافحة تغير المناخ.

وقال السيد كيري في تغريدة على تويتر: “لقد لمست شخصيا انخراط جلالة الملك محمد السادس (في مجال مكافحة تغير المناخ) عندما استضاف المغرب مؤتمر (كوب 22)” بمدينة مراكش سنة 2016.

وأبرز المبعوث الأمريكي أن المغرب شريك مهم في الجهود الدولية الرامية إلى مكافحة تغير المناخ.

وقال السيد كيري: “نتطلع إلى تعميق شراكتنا” ونحن نمضي إلى غلاسكو، التي ستستضيف الدورة الساجسة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب 26) في الفترة من 1 إلى 12 نونبر 2021.

وضم الاجتماع الوزاري “المناخ والتنمية” وزراء وجهات معنية لتحديد الخطوات التالية من أجل معالجة طائفة من القضايا ذات الأولوية للمجتمعات المعرضة لتغير المناخ قبل انعقاد مؤتمر كوب 26.

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تعليق واحد

  1. ماهي حصة الفقير والمواطن البسيط من هذه الريادة ?
    الخارجية الامريكية تعلم علم اليقين ماهو واقع وماذا سوف يقع

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