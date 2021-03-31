اعتقال شخصين بطنجة بحوزتهما 1200 قنينة خمر
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اعتقال شخصين بطنجة بحوزتهما 1200 قنينة خمر

منذ 15 ساعة
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هبة بريس ـ طنجة

أحالت مصالح الدائرة الأمنية الرابعة بمنطقة امن بني مكادة على فرقة الشرطة القضائية، شخصين يشتبه في تورطهما في قضية تتعلق بالحيازة و الترويج في الخمور بدون ترخيص.

وأوضحت ولاية أمن طنجة في بلاغ لها، أن فرقة الدراجين التابعة للوحدة المتنقلة لشرطة النجدة بولاية امن طنجة، كانت قد أوقفت سائق سيارة نفعية بشارع مولاي سليمان منطقة بني مكادة كانت محملة بحمولة ثقيلة مشكوك فيها، موضحة أنه بعد تفتيش السيارة تبين أنها تحمل 50 صندوق من الخمور أي ما يقارب 1200 قنينة خمر وذلك بدون ترخيص آو تصاريح لنقلها آو حيازتها.

وأضاف المصدر ذاته، أن سائق السيارة تم توقيفه ومرافق له من ذوي السوابق العدلية، حيث تم حجز السيارة و الخمور،كما تمت إحالة الموقوفين على فرقة الشرطة القضائية بمنطقة امن بني مكادة، للبحث معهم حول ظروف وملابسات حيازة هذه الخمور.

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تعليق واحد

  1. واش هدوا باغيين يفطروا الناس في شهر رمضان الابرك راه 1200 قنينة خمر سوف تخمر وتسكر مدينة بأكملها. الله يحد البأس أو خلاص الناس لا يهمها الا جمع المال وحتى او جاء عن طريق الحرام.

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