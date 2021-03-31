جون كيري يبرز انخراط جلالة الملك في مجال مكافحة تغير المناخ
جون كيري

“جون كيري” يشيد بانخراط الملك في مجال مكافحة تغير المناخ.

منذ 4 ساعات
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هبة بريس ـ الرباط

اشاد المبعوث الأمريكي الخاص لشؤون المناخ جون كيري، اليوم الأربعاء، بانخراط صاحب الجلالة الملك محمد السادس في مجال مكافحة تغير المناخ.

وقال السيد كيري في تغريدة على هامش الاجتماع الوزاري “المناخ والتنمية” الذي نظم يومه الأربعاء عبر تقنية المناظرة المرئية بمبادرة من المملكة المتحدة: “لقد لمست شخصيا انخراط جلالة الملك محمد السادس (في مكافحة تغير المناخ) عندما استضاف المغرب مؤتمر (كوب 22)” بمدينة مراكش سنة 2016.

وأبرز المبعوث الأمريكي أن المغرب شريك مهم في الجهود الدولية الرامية إلى مكافحة تغير المناخ.

وقال السيد كيري: “نتطلع إلى تعميق شراكتنا” ونحن نمضي إلى غلاسكو، التي ستستضيف مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب 26) في الفترة من 1 إلى 12 نونبر 2021.

وضم الاجتماع الوزاري “المناخ والتنمية” وزراء وجهات معنية لتحديد الخطوات التالية من أجل معالجة طائفة من القضايا ذات الأولوية للمجتمعات المعرضة لتغير المناخ قبل انعقاد مؤتمر كوب 26.

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تعليق واحد

  1. بسم الله و على الله قصد السبيل.
    تحسين المناخ و التنمية القارية هدف أساسي في أجندة المملكة المغربية بقيادة جلالة الملك محمد السادس نصره الله.
    شكرا لكل شريك يهمه مستقبل العالم الأخضر.

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