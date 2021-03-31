ماكرون يعلن تمديد الإغلاق الجزئي في فرنسا
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ماكرون يعلن توسيع الإغلاق الجزئي ليشمل كامل الأراضي الفرنسية

منذ 4 ساعات
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هبة بريس ـ وكالات

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأربعاء توسيع نطاق إجراءات مكافحة كوفيد-19 لتشمل كامل الأراضي الفرنسية لمدة أربعة أسابيع وإغلاق المدارس لمدة ثلاثة أسابيع، في محاولة لوقف الموجة الوبائية الثالثة.

وتنص القيود على حظر تجول من الساعة 19,00 (17,00 بتوقيت غرينتش)، وإغلاق بعض الشركات وفرض قيود على التنقلات. وأسبوعان من بين الأسابيع الثلاثة التي ستغلق خلالها المدارس تصادف عطلة الربيع التي سيتم توحيدها في جميع أنحاء البلاد.

وقال ماكرون في خطاب إن وفيات فيروس كورونا في فرنسا قد تصل إلى 100 ألف قريبا. وأعلنت وزارة الصحة الفرنسية الأربعاء أن إجمالي الوفيات وصل إلى 95337 منذ ظهور الوباء في البلاد.

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تعليق واحد

  1. أعانكم الله الذي لا تؤمنون بجميع رسالاته السماوية و رسله و أنبياءه صل الله عليهم و سلم على تجاوز هذه المحنة التي حلت بالكرة الأرضية و نتمنى لكم الثبات قلبا و قالبا حتى تعود الأمور إلى مجراها العادي.

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