ماء العينين تعلن عن “عقد قرانها” وتنشر صورة لزوجها

هبة بريس ـ الرباط

زفت النائبة البرلمانية عن حزب العدالة التنمية، آمنة ماء العينين، للجميع خبر زواجها .

وكتبت القيادية بالبيجيدي على حسابها بالفيسبوك “لكل صديقاتي وأصدقائي الذين قاسموني كل اللحظات بما فيها اللحظات الصعبة فكانوا لي دعما وسندا لتجاوزها: كما شاركتموني لحظات الضعف والحزن، أحببت أن تشاركوني لحظات السعادة والفرح والسكينة”.

وأضافت “أعلن لكم خبر زواجي بمن أحببته وأحبني بلا قيد أوشرط، فتعاهدنا على أن نسير على درب الله وأن نعين بعضنا على ذلك، وأن نضع الماضي كل الماضي خلف ظهورنا”.

وختمت تدوينتها بقولها “لاقى الله بين قلبينا فكان درسا جديدا وكبيرا في حياة كلينا. “ وإن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا” وما اليقين إلا بالله تعالى وحده.

ما رأيك؟ المجموع 2 آراء 0 2