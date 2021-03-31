ماء العينين تعلن عن “عقد قرانها”
امينة ماء العينين

ماء العينين تعلن عن “عقد قرانها” وتنشر صورة لزوجها

منذ 18 ساعة
1
هبة بريس ـ الرباط

زفت النائبة البرلمانية عن حزب العدالة التنمية، آمنة ماء العينين، للجميع خبر زواجها .

وكتبت القيادية بالبيجيدي على حسابها بالفيسبوك “لكل صديقاتي وأصدقائي الذين قاسموني كل اللحظات بما فيها اللحظات الصعبة فكانوا لي دعما وسندا لتجاوزها: كما شاركتموني لحظات الضعف والحزن، أحببت أن تشاركوني لحظات السعادة والفرح والسكينة”.

وأضافت “أعلن لكم خبر زواجي بمن أحببته وأحبني بلا قيد أوشرط، فتعاهدنا على أن نسير على درب الله وأن نعين بعضنا على ذلك، وأن نضع الماضي كل الماضي خلف ظهورنا”.

وختمت تدوينتها بقولها “لاقى الله بين قلبينا فكان درسا جديدا وكبيرا في حياة كلينا. “ وإن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا” وما اليقين إلا بالله تعالى وحده.

ما رأيك؟
المجموع 2 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of اليوبي: المملكة ملتزمة بالعناية بالصحة النفسية للمغاربة والمهاجرين

اليوبي: المملكة ملتزمة بالعناية بالصحة النفسية للمغاربة والمهاجرين

منذ ساعتين
Photo of مربو الدجاج بالمغرب يستنكرون الزيادة في أثمان الأعلاف وقلة جودتها

مربو الدجاج بالمغرب يستنكرون الزيادة في أثمان الأعلاف وقلة…

منذ ساعتين
Photo of بسبب وقف المنحة.. وزارة المصلي تهدد أكثر من 500 طفل معاق بالتشرد

بسبب وقف المنحة.. وزارة المصلي تهدد أكثر من 500…

منذ 3 ساعات
Photo of طقس الخميس .. سماء صافية وجو مستقر بعدد من مناطق المملكة

طقس الخميس .. سماء صافية وجو مستقر بعدد من…

منذ 5 ساعات
Photo of فاس…إعتقال سارق محلات تجارية بإستعمال الكسر

فاس…إعتقال سارق محلات تجارية بإستعمال الكسر

منذ 14 ساعة
Photo of اعتقال شخصين بطنجة بحوزتهما 1200 قنينة خمر

اعتقال شخصين بطنجة بحوزتهما 1200 قنينة خمر

منذ 15 ساعة
Photo of العثماني يترأس اجتماع مجلس إدارة المدرسة الوطنية العليا للإدارة

العثماني يترأس اجتماع مجلس إدارة المدرسة الوطنية العليا للإدارة

منذ 15 ساعة
Photo of أخنوش يطلق عدداً من مشاريع التنمية الفلاحية والقروية بجهة الشرق

أخنوش يطلق عدداً من مشاريع التنمية الفلاحية والقروية بجهة…

منذ 16 ساعة
Photo of باحثة : المغرب نجح في إحراز تقدم في النهوض بوضعية المرأة

باحثة : المغرب نجح في إحراز تقدم في النهوض…

منذ 16 ساعة
Photo of السجن والغرامة لمتهمين بالتهجير السري بالحسيمة

السجن والغرامة لمتهمين بالتهجير السري بالحسيمة

منذ 19 ساعة

تعليق واحد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق