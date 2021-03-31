بملابس النوم …دنيا باطمة تثير غضب متابعيها ( صورة )

نجلاء مزيان : هبة بريس

أثارت الفنانة المغربية دنيا باطمة جدلا واسعا بمواقع التواصل الاجتماعي على خلفية نشرها صور لها بملابس النوم بحسابها الخاص بموقع انستقرام.

و استنكر العديد من متابعيها عبر التعاليق، نشرها لهذه النوعية من الصور، التي اعتبرها البعض بالجريئة والبعض الآخر بأنها لا تليق بفنانة بحجم دنيا بطمة.

و يشار ان الفنانة دنيا بطمة لازالت متابعة في قضية ما بات يعرف ب “حساب حمزة مون بيبي”، حيث لجأت الأخيرة إلى الطعن في الحكم الاستئنافي الذي قضى برفع عقوبتها الحبسية من 8 أشهر الى سنة حبسا نافذا.

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