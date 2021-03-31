انتحار ثلاثينية شنقا في ظروف غامضة بتاونات

خالد لعروسي ـ هبة بريس

اقدمت شابة ثلاثينية، اليوم الاربعاء 31 مارس2021 ، على وضع حد لحياتها، قرب الشاطو الواقع بمدينة تاونات، في ظروف ما تزال غامضة.

وحسب مصدر خاص ل” هبة بريس “، فإن الأمر يتعلق بشابة تبلغ من العمر 32 سنة و تنحدر من مدينة الحسيمة، و كانت قيد حياتها تعيش بتاونات وتشتغل نادلة باحدى المقاهي المتواجدة بالحي المذكور، مشيرا الى انه تم العثور على الهالكة جثة هامدة معلقة بجدع شجرة بالقرب من محطة معالجة المياه الصالحة للشرب و سط المدينة .

وفور علمها بالحادث حلت المصالح الأمنية بعين المكان، حيث تم فتح تحقيق في القضية للوقوف على ظروفها وملابساتها، كما جرى نقل جثة الهالكة إلى مستودع الأموات.

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