لن يكون هناك عودة للوراء في العلاقات المغربية الأمريكي
الصورة تعبيرية

اكــاديمي ..العلاقات المغربية الأمريكية لن تعود إلى الوراء

منذ ساعة واحدة
0
هبة بريس ـ الرباط

قال تاج الدين الحسيني، أستاذ القانون الدولي بجامعة محمد الخامس، أنه “منذ وصول بايدن الى الرئاسة قام بالغاء 15 قرارا اتخذها الرئيس المنتهية ولايته ، بما في ذلك القرار المتعلق بالجدار الحدودي مع المكسيك ، لكنه لم يدرج الإعلان عن الطابع المغربي للصحراء ضمن القرارات التي سيتم إلغاؤها”.

واكد الاخير في مقابلة مع مركز سياسات الجنوب الجديد ،انه ” لن يكون هناك رجوع فيما يتعلق بالقرار الأمريكي الذي يؤكد أنه “يعزز فقط سلوك مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في مقاربته لتسوية النزاع”.

واضاف ان ” الإعلان الأمريكي عن الطابع المغربي للصحراء يمثل قرار قوة عظمى لها كل مصلحة في تعزيز علاقتها مع المغرب ، المستثمر الأساسي والمحور الإقليمي”

وذكر أن الاتحاد الأوروبي يستأنف استثماراته في إفريقيا والصين تعيد فتح طريق الحرير ليمر عبر المغرب إلى كل دول القارة ، مع العلم أن “الاستثمارات الصينية تتزايد وتزعج الأوروبيين والأمريكيين”.

واشار ان “الولايات المتحدة من حقها أن تحتل مكانة “الريادة” في القارة ، وأفضل جزء لضمان هذا الارتباط ليس سوى المغرب “الذي يعد اليوم المستثمر الأول في عدة دول في غرب إفريقيا ودول الخليج العربي. ثاني أكبر مستثمر في القارة بأكملها ، بعد جنوب إفريقيا مباشرة “.

وفي حديث اخر وعلى صعيد العلاقات الاستراتيجية بين المغرب والولايات المتحدة، اعتبر الحسيني أن البلدين لهما مصلحة مشتركة تتمثل بالنسبة للمغرب في تمكينه من التحكم في توازن القوة الإقليمي، وبالنسبة للولايات المتحدة في التوفر على حليف استراتيجي في هذه المنطقة من العالم.

كما تطرق المتحدث إلى أهمية التعاون العسكري والأمني الاستراتيجي بين البلدين لاسيما في الظرفية الراهنة، مسجلا أن هذا التعاون “يفرض نفسه لأن المجتمع الدولي قد يعود إلى الحرب الباردة في ظل نذر المواجهة المحتملة بين العالم الليبرالي الغربي مع كل من الصين وروسيا”.

وعلى المستوى الاقتصادي، يرى الأكاديمي أن المغرب يمثل شريكا جيدا للولايات المتحدة في مجال الاستثمار والعلاقات الاقتصادية بحكم موقعه المتميز على ضفتي البحر الأبيض المتوط والمحيط الأطلسي، وكذا الاستقرار السياسي والسلم الاجتماعي الذي يعيشه مقارنة مع باقي بلدان المنطقة، فضلا عن قربه من الأسواق الدولية.

وأبرز أن المؤهلات التي يوخر بها عليها المغرب تؤهله لأن يكون بوابة ولوج إلى القارة الإفرقية التي نجح في التعامل معها باعتباره أول مستثمر في مجموع بلدان غرب افريقيا، وثاني مستثمر على صعيد القارة بعد جنوب إفريقيا.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of خبير جيوسياسي : “البوليساريو” خطر داهم على أبواب أوروبا

خبير جيوسياسي : “البوليساريو” خطر داهم على أبواب أوروبا

منذ 34 دقيقة
Photo of بتعليمات من جلالة الملك.. قرارات تاريخية أصدرها عاهل البلاد 7 – “صندوق كورونا” ومجانية التلقيح

بتعليمات من جلالة الملك.. قرارات تاريخية أصدرها عاهل البلاد…

منذ 3 ساعات
Photo of الداخلية بصدد الاعلان عن تعيينات جزئية جديدة في صفوف رجال السلطة

الداخلية بصدد الاعلان عن تعيينات جزئية جديدة في صفوف…

منذ 5 ساعات
Photo of عودة نرجس إلى حزب “البام” تبعثر أوراق بعض منتخبي مراكش

عودة نرجس إلى حزب “البام” تبعثر أوراق بعض منتخبي…

منذ 6 ساعات
Photo of العثماني: الحكومة ماضية في دعم المرأة عبر عدد من البرامج

العثماني: الحكومة ماضية في دعم المرأة عبر عدد من…

منذ 9 ساعات
Photo of الPPS يدعو الحكومة الى نهج تواصُلٍ ناجع مع الرأي العام الوطني

الPPS يدعو الحكومة الى نهج تواصُلٍ ناجع مع الرأي…

منذ 10 ساعات
Photo of تقرير للخارجية الأمريكية يؤكد سيادة المغرب على اقليم الصحراء

تقرير للخارجية الأمريكية يؤكد سيادة المغرب على اقليم الصحراء

منذ 21 ساعة

الملك يعزي أمير الكويت في وفاة شقيقته

منذ 22 ساعة
Photo of بوريطة يتباحث مع نظيرته البلجيكية

بوريطة يتباحث مع نظيرته البلجيكية

منذ 23 ساعة
Photo of بوريطة : داعش مازال يطمح إلى تجديد نفسه بحشد مزيد من الأموال

بوريطة : داعش مازال يطمح إلى تجديد نفسه بحشد…

منذ 24 ساعة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق