عملية تلقيح ضذ كورونا
عملية تلقيح ضذ كورونا

خلال 24 ساعة ..تلقيح 4547شخص ضد فيروس “كورونا”

منذ ساعة واحدة
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هبة بريس ـ الرباط

أفادت وزارة الصحة، أن عدد المستفيدين من حملة التلقيح الوطنية ضد جائحة كورونا في مختلف جهات المملكة، وصل إلى حدود اليوم الخميس 4320349 شخصا

وبلغ اجمالي المستفيدين من اللقاح خلال 24 ساعة 4547 شخص

وكشفت الوزارة ان عدد الملقحين بالجرعة الثانية بلغ 3674251

و قررت  وزارة الصحة، تعميم التلقيح على جميع مهنيي القطاع دون تحديد السن كما كان معمولاً به في السابق، بينما كانت قد أعلنت، في وقت سابق، عن توسيع استفادة المواطنين من عملية التلقيح لتشمل الفئات العمرية 65 سنة فما فوق.

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