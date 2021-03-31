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الجزائر: وفاة 8 أشخاص اختناقا داخل بالوعة صرف صحي

منذ ساعتين
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هبة بريس - وكالات

كشفت مواقع إخبارية جزائرية عن وفاة 8 أشخاص اختناقا في محطة تطهير بضواحي مدينة بجاية 300 كلم شرق العاصمة، فيما تم إنقاذ آخرين.

ونقلت إذاعة الصومام المحلية الحكومية، أن الحادثة “وقعت صبيحة اليوم، حيث كان الضحايا يقومون بمهمة تنظيف في هذه المحطة. وتم نقل جثثهم إلى المستشفى الجامعي ببجاية، فيما لا تزال عملية البحث متواصلة عن أي ضحايا آخرين”.

وحسبما نقله موقع “سبق برس” الجزائري فقد كشف مصدر محلي أن “ضحايا محطة التطهير في بجاية قرب منطقة وادي “غير” من المؤسسة العقابية الواقعة بالمنطقة”.

ورجح المصدر أن يكون من بين الضحايا سجناء تعودوا على تنظيف المحطة قبل أن يذهبوا ضحية الغازات التي انبعثت من المجاري.

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