وفيات كورونا
الصورة من الأرشيف

خلال 24 ساعة .. تسجيل 05 حالة وفاة جديدة بكورونا

منذ 20 ساعة
1
هبة بريس ـ الرباط

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء تسجيل 676 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية.

وحسب المعطيات الرسمية لوزارة الصحة فقد تم تسجيل 06 وفاة جديدة، ليصل مجموع الوفيات إلى 8818حالة وفاة.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الإلتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والإنخراط في التدابير الإحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.

ما رأيك؟
المجموع 6 آراء
6

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of اليوبي: المملكة ملتزمة بالعناية بالصحة النفسية للمغاربة والمهاجرين

اليوبي: المملكة ملتزمة بالعناية بالصحة النفسية للمغاربة والمهاجرين

منذ ساعتين
Photo of مربو الدجاج بالمغرب يستنكرون الزيادة في أثمان الأعلاف وقلة جودتها

مربو الدجاج بالمغرب يستنكرون الزيادة في أثمان الأعلاف وقلة…

منذ ساعتين
Photo of بسبب وقف المنحة.. وزارة المصلي تهدد أكثر من 500 طفل معاق بالتشرد

بسبب وقف المنحة.. وزارة المصلي تهدد أكثر من 500…

منذ 3 ساعات
Photo of طقس الخميس .. سماء صافية وجو مستقر بعدد من مناطق المملكة

طقس الخميس .. سماء صافية وجو مستقر بعدد من…

منذ 5 ساعات
Photo of فاس…إعتقال سارق محلات تجارية بإستعمال الكسر

فاس…إعتقال سارق محلات تجارية بإستعمال الكسر

منذ 14 ساعة
Photo of اعتقال شخصين بطنجة بحوزتهما 1200 قنينة خمر

اعتقال شخصين بطنجة بحوزتهما 1200 قنينة خمر

منذ 15 ساعة
Photo of العثماني يترأس اجتماع مجلس إدارة المدرسة الوطنية العليا للإدارة

العثماني يترأس اجتماع مجلس إدارة المدرسة الوطنية العليا للإدارة

منذ 15 ساعة
Photo of أخنوش يطلق عدداً من مشاريع التنمية الفلاحية والقروية بجهة الشرق

أخنوش يطلق عدداً من مشاريع التنمية الفلاحية والقروية بجهة…

منذ 16 ساعة
Photo of باحثة : المغرب نجح في إحراز تقدم في النهوض بوضعية المرأة

باحثة : المغرب نجح في إحراز تقدم في النهوض…

منذ 16 ساعة
Photo of ماء العينين تعلن عن “عقد قرانها” وتنشر صورة لزوجها

ماء العينين تعلن عن “عقد قرانها” وتنشر صورة لزوجها

منذ 18 ساعة

تعليق واحد

  1. و تم تسجيل 18 وفاة ناتجة عن حوادث السير، و 4 منتحرين و 12 بالسكتة القلبية اما عدد الاموات بانتهاء الاجل فليس هناك احصائيات، كما انه تم تسجيل ايضا حالة وفاة استتنائية لسيدة في عقدها السادس امام اكبر مستشفيات مدينة مراكش نتيجة رفضهم استقبالها فلفظت انفاسها داخل سيارة الاسعاف التي كانت تقلها وبقيت فيها حتى بدأ جسدها في التحلل، فهل من محاسب؟ الله يعفو عليكم يا مساكين و يفيقكم من غفلاتكم، الله و حده يهب الحياة و يسلبها و الاسباب متنوعة و لكل حي اجل: و ما كان لنفس ان تموت الا باذن الله كتابا مؤجلا. صدق الله العظيم.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق