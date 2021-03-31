خلال 24 ساعة .. تسجيل 05 حالة وفاة جديدة بكورونا

هبة بريس ـ الرباط

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء تسجيل 676 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية.

وحسب المعطيات الرسمية لوزارة الصحة فقد تم تسجيل 06 وفاة جديدة، ليصل مجموع الوفيات إلى 8818حالة وفاة.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الإلتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والإنخراط في التدابير الإحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.

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