خلال 24 ساعة .. تسجيل 05 حالة وفاة جديدة بكورونا
هبة بريس ـ الرباط
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء تسجيل 676 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية.
وحسب المعطيات الرسمية لوزارة الصحة فقد تم تسجيل 06 وفاة جديدة، ليصل مجموع الوفيات إلى 8818حالة وفاة.
وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الإلتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والإنخراط في التدابير الإحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.
ما رأيك؟
المجموع 6 آراء
6
0
تعليق واحد
و تم تسجيل 18 وفاة ناتجة عن حوادث السير، و 4 منتحرين و 12 بالسكتة القلبية اما عدد الاموات بانتهاء الاجل فليس هناك احصائيات، كما انه تم تسجيل ايضا حالة وفاة استتنائية لسيدة في عقدها السادس امام اكبر مستشفيات مدينة مراكش نتيجة رفضهم استقبالها فلفظت انفاسها داخل سيارة الاسعاف التي كانت تقلها وبقيت فيها حتى بدأ جسدها في التحلل، فهل من محاسب؟ الله يعفو عليكم يا مساكين و يفيقكم من غفلاتكم، الله و حده يهب الحياة و يسلبها و الاسباب متنوعة و لكل حي اجل: و ما كان لنفس ان تموت الا باذن الله كتابا مؤجلا. صدق الله العظيم.