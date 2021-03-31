خلال 24 ساعة …تسجيل 676 اصابة جديدة بـ”كورونا”
هبة بريس ـ الرباط
وأكدت الوزارة في نشرتها الخاصة بالحالة الوبائية إن الحصيلة الإجمالية للإصابات بوباء “كوفيد-19” على الصعيد الوطني، إرتفعت إلى496097
أعلنت وزارة الصحة، مساء اليوم الثلاثاء تسجيل676 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال ال24 ساعة الماضية.
وأكدت الوزارة في نشرتها الخاصة بالحالة الوبائية إن الحصيلة الإجمالية للإصابات بوباء “كوفيد-19” على الصعيد الوطني، إرتفعت إلى496097
اصابة.
وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الإلتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والإنخراط في التدابير الإحترازية التي إتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية
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