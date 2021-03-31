الموت يفجع جومانا مراد في ابنتها
جومانا مراد

هذا سبب وفاة طفلة الفنانة جمانا مراد

منذ 3 ساعات
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هبة بريس - القسم الفني

كشفت مجموعة من المواقع الإعلامية المصرية أن وفاة طفلة جمانة مراد “ديانا” لم يكن مفاجئا، و إنما هو نتيجة أزمة صحية كانت تعاني منها الطفلة منذ ولادتها.

و يشار أن الفنانة السورية، جمانة مراد، أعلنت عن خبر وفاة ابنتها ديانا عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور و الفيديوهات “إنستغرام”، دون الكشف عن سبب الوفاة.

وكتبت جمانة مراد “: “الحمد لله على كل حال، لله ما أعطى ولله ما أخذ وإنا لله وإنا إليه راجعون، انتقلت إلى رحمة الله اليوم ابنتنا ديانا ربيع بسيسو، إن شاء الله تكوني شفيعتنا بالآخرة وللجنة يا روح قلب إمك وأبوكي”.

وأضافت : “فراقك صعب ومؤلم، بس أكيد انتي بمكان أحسن بكتير. يا رب ألهمنا الصبر والسلوان وبرّد قلوبنا، لا اعتراض على حكمك يا رب والحمد لله على كل حال، وانتي طير من طيور الجنة يا إمي”.

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