بركان .. توقيف شخصين متورطين في تزييف العملة وعرضها للتداول

هبة بريس - وجدة

تمكنت عناصر فرقة الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة بركان، الاثنين 29 مارس الجاري، من توقيف شخصين يبلغان من العمر 40 و42 سنة، من ذوي السوابق القضائية العديدة، وذلك للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بتزييف العملة وعرضها للتداول.

وكان المشتبه فيهما قد حاولا تصريف أوراق بنكية مزيفة من العملة الأوروبية بإحدى المحلات التجارية بمدينة بركان، وذلك قبل أن يتم توقيفهما من طرف عناصر الشرطة القضائية وهما في حالة تلبس بحيازة مجموعة من الأوراق المالية المزيفة الي تبلغ قيمتها 2400 أورو.

وقد تم إيداع المشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا توقيف كافة المساهمين والمشاركين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

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