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كوسوفو: افتتاح سفارة لنا بالقدس قضية محسومة

منذ 4 ساعات
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هبة بريس - وكالات

قالت دونيكا غيرفالا، وزيرة خارجية كوسوفو الجديدة، إنها تعتبر افتتاح سفارة بلادها في القدس “قضية محسومة”، مشيرة إلى “أننا لا نستطيع الدخول في مغامرات دبلوماسية”.

وخلال مقابلة حول الضغط الذي مارسه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على حكومة كوسوفو الجديدة لإعادة النظر في افتتاح السفارة في القدس مؤخرا، قالت غيرفالا: “أعتقد أن قضية سفارتنا في إسرائيل قضية محسومة. لماذا هي قضية محسومة؟ لأننا لا نستطيع الدخول في مغامرات دبلوماسية لإعادة النظر في قضية انتهت بالفعل”.

وأشارت غيرفالا إلى رغبة كوسوفو في تعزيز علاقاتها مع إسرائيل، لكنها تسعى في الوقت ذاته إلى بناء “صداقة وعلاقات جيدة مع السلطات الفلسطينية”.

يذكر أن كوسوفو أقامت علاقات دبلوماسية مع إسرائيل في الأول من فبراير، وأصبحت في وقت سابق من هذا الشهر أول دولة أوروبية وأول دولة ذات أغلبية مسلمة تفتتح سفارة في الجزء الغربي من القدس.

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