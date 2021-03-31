العيون: إفتتاح المنطقة الأمنية الثانية وتعيين عميد إقليمي على رأسها

أشعبان لحبيب - هبة بريس

أشرف وفد صباح اليوم الأربعاء،31 مارس2021 يتقدمه والي جهة العيون الساقية الحمراء “بيكرات عبد السلام”، مرفوقا بوالي أمن الجهات الجنوبية الثلاث “حسن ابو الذهب”، على افتتاح مقر المنطقة الإقليمية الثانية بمدينة العيون بحي الوفاق، وذلك بحضور القائد الجهوي الدرك الملكي، بالعيون وكذا عدد من المسؤولين المدنيين والعسكريين ومنتخبي الجهة.

هذا الإفتتاح الرسمي للمنطقة الأمنية بكبرى حواضر الصحراء المغربية جاء مباشرة بعد إحداث المنطقة الأمنية الثانية ب”حي الوفاق بمدينة العيون، حيث أصدرت المديرية العامة للأمن الوطني قرر يقضي بتعيين العميد الإقليمي الحبيب الطيابي, رئيسا للمنطقة الأمنية الثانية، و الكولونيل محمد إزام, رئيس للهيئة الحضرية بها، وشملت التعيينات تنصيب الكومندار محمد حروس على رأس الهيئة الحضرية بالمنطقة الأمنية الأولى بمدينة العيون السفلى، فيما عين العميد الممتاز “أحمد كايا” رئيسا للمنطقة ذاتها.

وكانت المديرية العامة للامن الوطني، قد أصدرت بلاغا في وقت سابق بخصوص إدخال مجموعة من الإصلاحات البنيوية، ضمن التنظيم الهيكلي لولاية أمن العيون، وذلك في إطار تنزيل استراتيجيتها الرامية لتطوير وعصرنة المرفق العام الشرطي بالأقاليم الجنوبية للمملكة، وتمكينه من توفير وتجويد الخدمات الأمنية المقدمة لعموم المواطنات والمواطنين والأجانب المقيمين والسياح وكذا العابرين للمنافذ الحدودية بالمنطقة.

هذه الإصلاحات الهيكلية لمصالح الأمن الوطني بالمناطق الجنوبية للمملكة المغربية، تأتي في سياق الإصلاح الشامل والعميق للمرافق الشرطية بصفة عامة ، وكذا في إطار تدعيم البنيات الشرطية بهذه المناطق الجنوبية للمملكة، وذلك لتمكينها من الاضطلاع الأمثل بخدمة قضايا أمن الساكنة المحلية من جهة، وكذا مسايرة التطورات المتسارعة وأوراش التنمية التي تشهدها هذه المدن من جهة ثانية.

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