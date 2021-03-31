القرض الفلاحي للمغرب يطلق منتوجا جديدا لمواكبة ديناميكية الجيل الأخضر

هبة بريس - اقتصاد

أعلن القرض الفلاحي للمغرب، اليوم الأربعاء، عن إطلاق منتوج جديد تحت اسم “تسبيق على إعانة صندوق التنمية الفلاحية”، موجه للفلاحين المستفيدين من دعم صندوق التنمية الفلاحية.

وأوضح القرض، في بلاغ له، أن هذا المنتوج الجديد “عبارة عن تسبيق يمنح على أساس قرار دعم من صندوق التنمية الفلاحية، ويمكن الفلاحين المستفيدين من دعم صندوق التنمية الفلاحية من التوفر على سيولة فورية في انتظار الصرف الفعلي للدعم المخصص لهم”.

ومن خلال هذا المنتوج الجديد، يتوخى القرض الفلاحي للمغرب مساندة صندوق التنمية الفلاحية في الاضطلاع بالدور الأساسي المنوط به كمشجع للاستثمار الخاص في القطاع الفلاحي.

ويمكن أن تصل تغطية التسبيق الذي يخوله هذا المنتوج إلى 90 % من مبلغ قرار الدعم الممنوح من طرف الدولة، علما أن القرض الفلاحي للمغرب يمنح “التسبيق على إعانة صندوق التنمية الفلاحية” بنسبة 3,5 %، مؤكدا بذلك انخراطه الفعلي في تنمية جميع الفاعلين في سلاسل القيمة، والتزامه القوي بمواكبة تنفيذ استراتيجية الجيل الأخضر وانخراطه الكامل في الديناميكية التي خلقتها.

وتأتي هذه الخطوة، حسب المصدر ذاته، في إطار التعبئة الدائمة للقرض الفلاحي للمغرب إلى جانب الفاعلين في القطاع الفلاحي، وتبعا لسلسلة اللقاءات المنظمة مع مختلف الفيدراليات البيمهنية الفلاحية، وكذلك المناظرة التي نظمت من طرف البنك يوم 23 مارس 2021 حول مواكبة الجيل الأخضر 2020-2030.

وأشار إلى أن “التسبيق على إعانة صندوق التنمية الفلاحية” هو نتيجة تشاور عميق بين وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات والقرض الفلاحي للمغرب، موضحا أنه شكل محط اتفاقية شراكة تم توقيعها بين الطرفين.

وتجدر الإشارة إلى أن صندوق التنمية الفلاحية يشكل آلية أساسية في تنفيذ الاستراتيجية الفلاحية الوطنية، ورافعة للاستثمار تساهم في تحسين دخل الفلاحين والازدهار العام للاقتصاد المغربي.

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