القرض الفلاحي للمغرب

القرض الفلاحي للمغرب يطلق منتوجا جديدا لمواكبة ديناميكية الجيل الأخضر

منذ 52 دقيقة
0
هبة بريس - اقتصاد

أعلن القرض الفلاحي للمغرب، اليوم الأربعاء، عن إطلاق منتوج جديد تحت اسم “تسبيق على إعانة صندوق التنمية الفلاحية”، موجه للفلاحين المستفيدين من دعم صندوق التنمية الفلاحية.

وأوضح القرض، في بلاغ له، أن هذا المنتوج الجديد “عبارة عن تسبيق يمنح على أساس قرار دعم من صندوق التنمية الفلاحية، ويمكن الفلاحين المستفيدين من دعم صندوق التنمية الفلاحية من التوفر على سيولة فورية في انتظار الصرف الفعلي للدعم المخصص لهم”.

ومن خلال هذا المنتوج الجديد، يتوخى القرض الفلاحي للمغرب مساندة صندوق التنمية الفلاحية في الاضطلاع بالدور الأساسي المنوط به كمشجع للاستثمار الخاص في القطاع الفلاحي.

ويمكن أن تصل تغطية التسبيق الذي يخوله هذا المنتوج إلى 90 % من مبلغ قرار الدعم الممنوح من طرف الدولة، علما أن القرض الفلاحي للمغرب يمنح “التسبيق على إعانة صندوق التنمية الفلاحية” بنسبة 3,5 %، مؤكدا بذلك انخراطه الفعلي في تنمية جميع الفاعلين في سلاسل القيمة، والتزامه القوي بمواكبة تنفيذ استراتيجية الجيل الأخضر وانخراطه الكامل في الديناميكية التي خلقتها.

وتأتي هذه الخطوة، حسب المصدر ذاته، في إطار التعبئة الدائمة للقرض الفلاحي للمغرب إلى جانب الفاعلين في القطاع الفلاحي، وتبعا لسلسلة اللقاءات المنظمة مع مختلف الفيدراليات البيمهنية الفلاحية، وكذلك المناظرة التي نظمت من طرف البنك يوم 23 مارس 2021 حول مواكبة الجيل الأخضر 2020-2030.

وأشار إلى أن “التسبيق على إعانة صندوق التنمية الفلاحية” هو نتيجة تشاور عميق بين وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات والقرض الفلاحي للمغرب، موضحا أنه شكل محط اتفاقية شراكة تم توقيعها بين الطرفين.

وتجدر الإشارة إلى أن صندوق التنمية الفلاحية يشكل آلية أساسية في تنفيذ الاستراتيجية الفلاحية الوطنية، ورافعة للاستثمار تساهم في تحسين دخل الفلاحين والازدهار العام للاقتصاد المغربي.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of المنصة الجديدة للأسمدة تجسيد لشراكة متوازنة بين المغرب ونيجيريا

المنصة الجديدة للأسمدة تجسيد لشراكة متوازنة بين المغرب ونيجيريا

منذ يوم واحد
Photo of طنجة .. توقيع اتفاقية شراكة لإنشاء معهد التكوين في مجال ريادة الاعمال وتدبير المقاولات

طنجة .. توقيع اتفاقية شراكة لإنشاء معهد التكوين في…

منذ يومين
Photo of العلمي : جائحة “كوفيد-19” أظهرت مناعة الاقتصاد المغربي

العلمي : جائحة “كوفيد-19” أظهرت مناعة الاقتصاد المغربي

منذ يومين
Photo of مندوبية : تراجع واردات المغرب وصادراته خلال سنة 2020

مندوبية : تراجع واردات المغرب وصادراته خلال سنة 2020

منذ يومين
Photo of ب 20.7 ألف طن .. المغرب المستورد الأول للتمور التونسية

ب 20.7 ألف طن .. المغرب المستورد الأول للتمور…

منذ يومين
Photo of بمشاركة المغرب.. انطلاق أعمال المنتدى العربي للتنمية المستدامة

بمشاركة المغرب.. انطلاق أعمال المنتدى العربي للتنمية المستدامة

منذ يومين
Photo of القرض الفلاحي للمغرب يطلق “سكن قروي”

القرض الفلاحي للمغرب يطلق “سكن قروي”

منذ يومين
Photo of بنك المغرب يُعلن تحسن قيمة الدرهم مقابل الأورو

بنك المغرب يُعلن تحسن قيمة الدرهم مقابل الأورو

منذ 3 أيام
Photo of المندوبية: ارتفاع أسعار الزيوت يعزى إلى ارتفاع أسعار المواد الخام

المندوبية: ارتفاع أسعار الزيوت يعزى إلى ارتفاع أسعار المواد…

منذ 4 أيام
Photo of بالأرقام: صادرات المغرب من الخضر والفواكه تحقق أداء جيدا

بالأرقام: صادرات المغرب من الخضر والفواكه تحقق أداء جيدا

منذ 4 أيام

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق