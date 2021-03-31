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لقاح كورونا

منظمة الصحة: اللقاحات الصينية ضد كورونا أظهرت أنها “آمنة”

منذ 55 دقيقة
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هبة بريس - وكالات

أعلن خبراء منظمة الصحة العالمية اليوم الأربعاء 31 مارس أن لقاحي مختبري سينوفارم وسينوفاك الصينيين ثبت أنهما آمنين وفعالين ضد فيروس كورونا، غير أنهما ما زالا بحاجة إلى المزيد من البيانات.

وأعلنت مجموعة الخبراء الاستراتيجية الاستشارية حول التلقيح في منظمة الصحة العالمية أن “اللقاحين أثبتا سلامتهما وأبرزا فاعلية جيدة ضد كوفيد-19 حين يكون المريض يظهر أعراض”.

وأضافت أنه ما زال يتعين توافر بيانات في ما يتعلق بالمسنين والأشخاص الذين يعانون أمراضا أخرى”.

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