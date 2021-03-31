صورة تعبيرية

بشرى للمرتفقين .. اقتراب تفعيل قانون تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية

منذ 6 ساعات
1
ع اللطيف بركة - هبة بريس

من المرتقب أن يبدأ العمل بالقانون الجديد رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية خلال الايام القليلة القادمة من شهر أبريل .

وقد سبق أن راسلت الحكومة كافة القطاعات الادارية بإتخاذ الإجراءات والتدابير وتعبئة الطاقات والموارد اللازمة لديها لإنجاح تفعيل مقتضيات هذا القانون، سيما تلك المتعلقة بإعمال مبدأ شفافية المساطر والإجراءات المتعلقة بالقرارات الإدارية المقدمة للمرتفقين، من خلال جرد وتوثيق وتصنيف وتدوين المساطر والإجراءات المتعلقة بالقرارات الإدارية التي تقدمها للمرتفقين والتي تدخل في مجال اختصاصها. ومطالبتها بالإسراع في موافاة كتابة اللجنة الوطنية للمساطر والإجراءات الإدارية بمصنفات القرارات الإدارية التي تخص مصالح الإدارات والمؤسسات التابعة لها في أقرب الآجال، بهدف دراستها والمصادقة عليها ونشرها بالبوابة الوطنية للمساطر والإجراءات الإدارية التي ستشكل قاعدة وطنية موحدة للقرارات الإدارية التي تعتمدها الإدارة .

واستعدادا لإطلاق هذه البوابة الوطنية، سبق لرئيس الحكومة، أن شدد على ضرورة ملاءمة المحتويات المتعلقة بالمساطر والإجراءات الإدارية المنشورة حاليا بالمواقع الإلكترونية التابعة للقطاعات الحكومية مع الصيغة الجديدة لهذه المساطر كما تمت المصادقة عليها من طرف اللجنة الوطنية والتي سيتم نشرها بالبوابة الوطنية، بغرض ضمان تناسق هذه المحتويات وتوفير معلومات محينة لفائدة المرتفقين.

ولاهمية هذا الورش الاداري ، دعت رئاسة الحكومة إلى تحديد لائحة القرارات الإدارية ذات الأولوية بالنسبة للمرتفقين، التي تدخل ضمن مجال اختصاصات الوزارات والمؤسسات التابعة لها والإسراع في تدوينها لعرضها على مسطرة المصادقة ونشرها بالبوابة الوطنية قبل نهاية شهر مارس 2021، على أساس مواصلة العمل على جرد وتدوين باقي القرارات الإدارية إلى حدود نهاية شهر أبريل 2021.

ما رأيك؟
المجموع 12 آراء
1

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of السجن والغرامة لمتهمين بالتهجير السري بالحسيمة

السجن والغرامة لمتهمين بالتهجير السري بالحسيمة

منذ 45 دقيقة
Photo of خلال 24 ساعة ..تلقيح 4547شخص ضد فيروس “كورونا”

خلال 24 ساعة ..تلقيح 4547شخص ضد فيروس “كورونا”

منذ ساعة واحدة
Photo of حالات الشفاء …تسجيل 198 حالة إضافية خلال 24 ساعة الماضية

حالات الشفاء …تسجيل 198 حالة إضافية خلال 24 ساعة…

منذ ساعة واحدة
Photo of خلال 24 ساعة .. تسجيل 05 حالة وفاة جديدة بكورونا

خلال 24 ساعة .. تسجيل 05 حالة وفاة جديدة…

منذ ساعتين
Photo of وزارة المصلي وصندوق الأمم المتحدة للسكان يتحدان لمكافحة العنف ضد النساء

وزارة المصلي وصندوق الأمم المتحدة للسكان يتحدان لمكافحة العنف…

منذ ساعتين
Photo of أمكراز: محاربة ظاهرة تشغيل الأطفال انشغال حقيقي لكل مكونات الدولة

أمكراز: محاربة ظاهرة تشغيل الأطفال انشغال حقيقي لكل مكونات…

منذ ساعتين
Photo of وفاة سيدة بمراكش تجولت بها سيارة الاسعاف 14 ساعة دون أن يستقبلها مستشفى

وفاة سيدة بمراكش تجولت بها سيارة الاسعاف 14 ساعة…

منذ 3 ساعات
Photo of انطلاق الحملة الاقليمية لمواكبة الأشخاص في وضعية هشة بالفنيدق

انطلاق الحملة الاقليمية لمواكبة الأشخاص في وضعية هشة بالفنيدق

منذ 3 ساعات
Photo of الوكالة الحضرية بسطات.. تدبير بالنيابة وموظفون بلا أجور

الوكالة الحضرية بسطات.. تدبير بالنيابة وموظفون بلا أجور

منذ 5 ساعات
Photo of العيون: إفتتاح المنطقة الأمنية الثانية وتعيين عميد إقليمي على رأسها

العيون: إفتتاح المنطقة الأمنية الثانية وتعيين عميد إقليمي على…

منذ 5 ساعات

تعليق واحد

  1. الكلام شيئ والواقع شيئ اخر .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق