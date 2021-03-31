أسماء المنور باللهجة اللبنانية في عمل من توقيع مروان خوري
نجلاء مزيان - هبة بريس
صرح الفنان اللبناني مروان خوري خلال حلوله ضيفا على برنامج “et بالعربي”، عن عمل جديد سوف يجمعه بالنجمة المغربية أسماء لمنور.
و كشف مروان خوري، أن النجمة المغربية أسماء لمنور اختارت أن تكون الأغنية الجديدة باللهجة اللبنانية، مشيرا أنها من كلماته وألحانه.
و في سياق منفصل، فإن الفنان مروان خوري يستعد لدخول القفص الذهبي قريبا، حيث أعلن مؤخرا عن قصة الحب التي يعيشها مع فتاة لا تنتمي للوسط الفني.
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