أسماء المنور باللهجة اللبنانية في عمل من توقيع مروان خوري

نجلاء مزيان - هبة بريس

صرح الفنان اللبناني مروان خوري خلال حلوله ضيفا على برنامج “et بالعربي”، عن عمل جديد سوف يجمعه بالنجمة المغربية أسماء لمنور.

و كشف مروان خوري، أن النجمة المغربية أسماء لمنور اختارت أن تكون الأغنية الجديدة باللهجة اللبنانية، مشيرا أنها من كلماته وألحانه.

و في سياق منفصل، فإن الفنان مروان خوري يستعد لدخول القفص الذهبي قريبا، حيث أعلن مؤخرا عن قصة الحب التي يعيشها مع فتاة لا تنتمي للوسط الفني.

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