صورة تعبيرية

الموجة الثالثة من كورونا .. هل تصيب المغرب?

منذ 3 ساعات
1
لبنى أبروك - هبة بريس

تعيش عدد من الدول الأوروبية على وقع موجة ثالثة من فيروس كورونا، تعد الأقوى والأشرس من نوعها، لعودة منحنى الإصابات والزفيات الى الارتفاع بشكل مهول، ما دفع بمعظم هاته الدول الى اللجوء الى الاغلاق مرة أخرى واتخاذ إجراءات مشددة خوفا من السيناريو اللآسوء.

وعلى غرار عدد من الدول، وكإجراء احترازي استباقي، قررت السلطات المغربية تعليق الرحلات الجوية مع عدد من الدول الأوروبية، خوفا من انتشار الفيروس والسلالة المتحورة بالبلاد.

كما قررت الحكومة تمديد الإجراءات والتدابير الاحترازية المشددة لمواجهة الفيروس والمتمثلة في الإغلاق المبكر للمحلات التجارية وحظر التجول الليلي بكافة مدن ومناطق المملكة لأسبوعين إضافيين.

وفي هذا الصدد، قال الطيب حمضي، طبيب وباحث في السياسات والنظم الصحية، إنه مازال بإمكان المغاربة تفادي الموجة الثالثة من كورونا.

وأوضح الطيب في مقال له، أن الموجة الثالثة هي الوجه الجديد للوباء الشرس، وكذلك عواقبه، وتداعياته، مشددا على أنه من الضروري تجنب هذا الوضع، الذي أصاب عدة دول بمقتل، وشلۜ الحياة فيها.

وأضاف حمضي أن الوضع الوبائي في المغرب مستقر، وتحت السيطرة لمدة تزيد عن 10 أسابيع، وحملة التلقيح متقدمة، لكن البلاد لا تزال بعيدة عن المناعة الجماعية، لافتا الإنتباه إلى أنه تم اكتشاف السلالة البريطانية في المغرب، ومن المحتمل أن تكون كذلك السلالات الأخرى قريبا.

وشدد الطيب حمضي على أنه يجب على المغاربة وقف تقدم السلالات الجديدة حتى يتم تطعيم نسبة كبيرة من المغاربة، وذلك لن يتأتى إلا بالاحترام السليم، والصارم للإجراءات الاحترازية: استعمال الكمامات بشكل سليم، والتباعد، وتطهير اليدين، وتجنب الازدحام، وتهوية الاماكن المغلقة، واحترام التدابير الترابية، وتجنب السفر غير الضروري، والتجمعات العائلية، وغيرها، والامتثال الصارم للعزل من قبل المرضى، الذين ثبتت إصابتهم، والمخالطين.

وأشار حمضي إلى أن الأسابيع المقبلة ليست مناسبة للتراخي، “فحياتنا وصحتنا وسلامة منظومتنا الصحية واعادة فتح اقتصادنا، ومدارسنا، وحياتنا الاجتماعية، وسياحتنا في أشهر الصيف متوقفة على سلوكنا اليوم”.

تصريح الدكتور حمضي، يأتي في وقت حذر فيه رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني المواطنين من موجة ثالثة بسبب ارتفاع حالات الإصابة بكورونا والحالات الحرجة، داعيا الى مزيد من الحيطة والحذر والالتزام بالتدابير الوقائية لمواجهة انتشار الفيروس.

فهل تصيب الموجة الثالثة من كورونا المغرب?

ما رأيك؟
المجموع 6 آراء
2

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of العيون: إفتتاح المنطقة الأمنية الثانية وتعيين عميد إقليمي على رأسها

العيون: إفتتاح المنطقة الأمنية الثانية وتعيين عميد إقليمي على…

منذ 13 دقيقة
Photo of بشرى للمرتفقين .. اقتراب تفعيل قانون تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية

بشرى للمرتفقين .. اقتراب تفعيل قانون تبسيط المساطر والإجراءات…

منذ ساعة واحدة
Photo of إعلان جماعات ترابية بإقليم طاطا مناطق متضررة من الجفاف

إعلان جماعات ترابية بإقليم طاطا مناطق متضررة من الجفاف

منذ ساعتين
Photo of طقس الأربعاء .. سماء صافية وأجواء مستقرة بمعظم مناطق المملكة

طقس الأربعاء .. سماء صافية وأجواء مستقرة بمعظم مناطق…

منذ 5 ساعات
Photo of مستثمرون شباب من جنوب المملكة يشيدون بدور وزارة أخنوش

مستثمرون شباب من جنوب المملكة يشيدون بدور وزارة أخنوش

منذ 15 ساعة
Photo of لجنة حقوقية تدين منشورات تحرض على التمييز ضد النساء بطنجة

لجنة حقوقية تدين منشورات تحرض على التمييز ضد النساء…

منذ 17 ساعة
Photo of الداخلة : تدابير احترازية جديدة لكبح تفشي السلالة المتحورة لكورونا

الداخلة : تدابير احترازية جديدة لكبح تفشي السلالة المتحورة…

منذ 18 ساعة
Photo of امن فاس يسقط شبكة اجرامية متخصصة في ترويج مخدر الكوكايين

امن فاس يسقط شبكة اجرامية متخصصة في ترويج مخدر…

منذ 19 ساعة
Photo of تشغيل الشباب : أمزازي يدعو إلى تعزيز الوعي بريادة الأعمال

تشغيل الشباب : أمزازي يدعو إلى تعزيز الوعي بريادة…

منذ 19 ساعة
Photo of تأجيل محاكمة الصحافي سليمان الريسوني ومطالب باطلاق سراحه

تأجيل محاكمة الصحافي سليمان الريسوني ومطالب باطلاق سراحه

منذ 19 ساعة

تعليق واحد

  1. على الدولة أن تغلق الحدود مع جميع الدول وفي هذه الحالة لن يدخل الفيروس المتحور وستستقر الحالة الوبائية كما حدث في الأشهر الثلاث الماضية .أما إذا فتحت الحدود ستحدث الكارثة . وبلادنا ليست مؤهلة للكشف عن المصابين القادمين من الخارج

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق