صورة من الارشيف presumed jihadist is arrested by Spanish police after a search at his home in Benetusser, close to Valencia, during an anti-jihad police operation on March 22, 2017 Spanish authorities arrested three people today, two Moroccan men in the Catalan town of Roda de Ter and a Spanish man of Moroccan origin, in Benetusser, close to Valencia, suspected of exalting jihadist terrorism and "terrorist indoctrination". / AFP PHOTO / JOSE JORDAN

اسبانيا.. توقيف انفصالي مؤيد ل”البوليساريو” بتهمة الإرهاب

منذ 4 ساعات
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هبة بريس - متابعة

تمكنت الشرطة الإسبانية، أمس الثلاثاء، من توقيف عنصر موالٍ لجبهة البوليساريو بتهمة الإرهاب.

وحسب ما نقلته وسائل اعلام اسبانية، فالمعني بالأمر “ف.ب” المعروف بترويجه للاطروحة الانفصالية بالديار الاسبانية، اعتقل على خلفية نشره لخطابات إرهابية وتهديده بتنفيذ أعمال “داعشية”.

وأضافت ذات المصادر، أن المعني بالأمر الذي سبق أن دعا الانفصاليين المتواجدين بالأقاليم الجنوبية للمملكة الى قتل عناصر القوات العمومية، هدد بتنفيذ أعمال مماثلة ضد مغاربة كما شوهد لمرات عدة يحوم حول مقر السفارة المغربي بمدريد ما عجل بتوقيفه.

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