اسبانيا.. توقيف انفصالي مؤيد ل”البوليساريو” بتهمة الإرهاب

هبة بريس - متابعة

تمكنت الشرطة الإسبانية، أمس الثلاثاء، من توقيف عنصر موالٍ لجبهة البوليساريو بتهمة الإرهاب.

وحسب ما نقلته وسائل اعلام اسبانية، فالمعني بالأمر “ف.ب” المعروف بترويجه للاطروحة الانفصالية بالديار الاسبانية، اعتقل على خلفية نشره لخطابات إرهابية وتهديده بتنفيذ أعمال “داعشية”.

وأضافت ذات المصادر، أن المعني بالأمر الذي سبق أن دعا الانفصاليين المتواجدين بالأقاليم الجنوبية للمملكة الى قتل عناصر القوات العمومية، هدد بتنفيذ أعمال مماثلة ضد مغاربة كما شوهد لمرات عدة يحوم حول مقر السفارة المغربي بمدريد ما عجل بتوقيفه.

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