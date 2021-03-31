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روسيا تسجل أول لقاح في العالم للحيوانات ضد فيروس كورونا

منذ 3 ساعات
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هبة بريس - وكالات

قال قنسطنطين سافينكوف نائب رئيس الهيئة الفيدرالية للرقابة البيطرية والنباتية (روس سيلخوزنادزور) للصحفيين اليوم، إن روسيا سجلت أول لقاح في العالم للحيوانات ضد فيروس كورونا المستجد.

وذكر أنه تم تصميم اللقاح، في “المركز الفيدرالي لحماية صحة الحيوانات”، التابع للهيئة، وتم تسجيله تحت اسم “كارنيفاك –كوف”.

وأضاف الخبير: “بدأت الاختبارات السريرية لهذا اللقاح في أكتوبر من العام الماضي، وشاركت فيها الكلاب والقطط، والثعالب البيضاء القطبية، والمنك والثعالب العادية، وحيوانات أخرى. وتسمح لنا نتائج البحث بالاستنتاج بأن اللقاح آمن ويتمتع بفعالية مناعية عالية، لأنه تم لدى كل الحيوانات المشاركة في الدراسة ظهور أجسام مضادة لفيروس كورونا”.

ونوه الخبير، بأن العلماء الروس، يواصلون حاليا، دراسة المدة التي يتم فيها تشكيل المناعة بعد التطعيم باللقاح. ووفقا لسافينكوف، يبلغ هذا المؤشر اليوم، ستة أشهر على الأقل.

وأضاف الخبير القول، إنه يمكن في أبريل إطلاق الإنتاج التجاري لهذا اللقاح على أساس أكبر منصة في البلاد لإنتاج الأدوية للحيوانات، التابعة للمركز الفيدرالي لحماية صحة الحيوانات”.

وأوضح سافينكوف، أن هذا اللقاح يتمتع بأهمية خاصة، لأن بعض الحيوانات، وفقا لمنظمة العالمية لصحة الحيوان، عرضة للإصابة بفيروس كورونا، وقد تم تسجيل عدة حالات من هذا النوع في العديد من البلدان.

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تعليق واحد

  1. من وجهة نظري ارى ان الدول المتقدمة اصبحت في الوقت الراهن توجه استثماراتها حول الصحة سواء لدى الانسان او الحيوان

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