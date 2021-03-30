المنتخب المغربي ينهي التصفيات بفوز باهت على بوروندي

هبة بريس ـالقسم الرياضي

حقق المنتخب الوطني المغربي فوزا باهتا على ضيفه البورندي بهدف دون رد في المباراة التي جمعت الطرفين مساء اليوم الثلاثاء بمركب الأمير مولاي عبد الله بالرباط , برسم الجولة السادسة والأخيرة من التصفيات المؤهلة لكأس امم افريقيا بالكاميرون .

وتكلف منير الحدادي بتسجيل هدف المباراة الوحيد في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول بعد تمريرة ساحرة من عادل تاعرابت .

وتميز الأداء الجماعي للأسود بالفتور , حيث غلب على اللاعبين الطابع الفردي , وغاب عنهم اللعب القتالي والجماعي , مع الإشارة أن مباراة الذهاب ببرنس لوي رواجاسور ستاديوم انتهت بفوز المنتخب المغربي بثلاثة أهداف دون رد .

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