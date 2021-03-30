المنتخب المغربي ينهي التصفيات بفوز باهت على بوروندي
هبة بريس ـالقسم الرياضي
حقق المنتخب الوطني المغربي فوزا باهتا على ضيفه البورندي بهدف دون رد في المباراة التي جمعت الطرفين مساء اليوم الثلاثاء بمركب الأمير مولاي عبد الله بالرباط , برسم الجولة السادسة والأخيرة من التصفيات المؤهلة لكأس امم افريقيا بالكاميرون .
وتكلف منير الحدادي بتسجيل هدف المباراة الوحيد في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول بعد تمريرة ساحرة من عادل تاعرابت .
وتميز الأداء الجماعي للأسود بالفتور , حيث غلب على اللاعبين الطابع الفردي , وغاب عنهم اللعب القتالي والجماعي , مع الإشارة أن مباراة الذهاب ببرنس لوي رواجاسور ستاديوم انتهت بفوز المنتخب المغربي بثلاثة أهداف دون رد .
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2 تعليقات
مستوى المحترفين دون المستوى وهناك منهم من يلعب ليس على القميص الوطني بل من اجل النزهة والاستفادة المالية.بهذا المستوى الهزيل الضعيف لن يتمكنوا من التاهل لنهائيات كاس العالم 2022.لابد من تدخل القجع من اجل توبيخ المدرب واللاعبين المتهاونين مع المنتخب والجديين مع فرقهم.مستوى المنتخب الضعيف الراعي الرسمي لمرض السكر و الضغط الدموي الذي يصيب بهما الشعب المغربي.الفقصة
سلام منتخب فاشل %% لعب كمتل لعب
الاطفال الصغار ؟؟لو قسم الدرجة التانية
ءو الهواة ءحسن من دالك المنتخب ؟؟؟ في المبارة الاولى وما عليهم ءلا✈✈