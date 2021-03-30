مستثمرون شباب من جنوب المملكة يشيدون بدور وزارة أخنوش
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مستثمرون شباب من جنوب المملكة يشيدون بدور وزارة أخنوش

منذ ساعتين
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شعبان لحبيب - هبة بريس

قال المستثمر فضيلي ميارة، نيابة عن المستثمرين ملاك وحدات تصبير السمك بمدينة بوجدور، عبر بلاغ تتوفر هبة بريس على نسخة منه، أن أبناء جهة العيون الساقية الحمراء ببوجدور، كانوا يعيشون في هاجس الخوف، الذي سيطر عليهم بعد أن قرروا الدخول في مجال الإستثمار بقطاع الصيد البحري.

وأضاف ذات المتحدث في بلاغه، أنه سرعان ما تبددت هواجس الخوف، من أن يتم إقصائهم وذلك بعد توصلهم بالموافقة المبدئية، من الوزارة الوصية بعد قبول طلبهم وفق شروط الوزارة، الخاصة بالإستثمار في هذا المجال.

ليقوم عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري وكاتبته العامة زكية الدريوش، يضيف السيد ميارة بتبديد مخاوفنا وهاجس التوتر الذي عشناه، ومن خلال دعم وزارة الصيد البحرى لأبناء الأقاليم الجنوبية للمملكة وتحفيزهم على الإستثمار بمجال الصيد البحري، يدل على أن وزارة أخنوش وضعت سطرا جديدا، من سطور مبادئ الديموقراطية واللامحسوبية، ممتثلين بذلك للتعليمات السامية الملكية، من خلال إعطاء الأولوية لأبناء الصحراء المغربية، تحت لواء الجهوية الموسعة التي ماهي إلا صورة مصغرة، عن مشروع الحكم الذاتي التي أبهرت العالم حسب البلاغ.

ومن خلال بلاغه يأكد “فضيلي ميارة ” أن المستثمرين ملاك وحدات تصبير السمك ببوجدور، يقدمون ولاءهم وإخلاصهم ويجددون بيعتهم، لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله تعالى كما قدم شكره من خلال بلاغه لوزير الفلاحة والصيد البحري وكاتبتها العامة، على التطبيق الفعلي للإرشادات والتعليمات الملكية السامية، لقائد البلاد المفدى الملك محمد السادس أعز الله أمره.

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