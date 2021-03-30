التشيك.. سقوط مروحية بالقرب من براغ ومصرع شخصين

هبة بريس ـ وكالات

أكدت المتحدثة باسم شرطة براغ ميكايلا ريختروفا أن طائرة هليكوبتر خفيفة بمقعدين سقطت بالقرب من العاصمة التشيكية براغ، مما أدى إلى مصرع شخصين كانا على متنها.

وقالت: “المروحية من طراز (هيلي-سبورت سي إتش-77 رانابوت”، وهوت من ارتفاع حوالي 90 مترا مما أسفر عن مقتل شخصين كانا على متنها”.

وأضافت: “أسباب سقوط المروحية غير معروفة حتى الآن”، مشيرة إلى أن “الحادث وقع في منطقة قرية دوبريتشوفيتسي قرب براغ”.

وتابعت: “لم تتوفر معلومات عن الضحيتين حتى الآن”

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