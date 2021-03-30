طنجة : اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان تدين منشورات تحرض على التمييز ضد النساء
منشور تمييزي ضد النساء

لجنة حقوقية تدين منشورات تحرض على التمييز ضد النساء بطنجة

منذ 15 ساعة
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هبة بريس ـ الرباط

أدانت اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بطنجة-تطوان-الحسيمة، اليوم الثلاثاء، منشورات علقت على جدران وأعمدة الكهرباء بأحد الشوارع الرئيسية لمدينة طنجة، وتحرض على الكراهية والتمييز والعنف ضد النساء والفتيات.

ورصدت اللجنة الجهوية، باعتبارها آلية جهوية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، وبناء على الاختصاصات الموكلة إليها بموجب القانون رقم 76.15، وإعمالا لاختصاصاتها في مجال الرصد والحماية من انتهاكات حقوق الإنسان، منشورات بأحد الشوارع الرئيسية لمدينة طنجة، تحرض على الكراهية والتمييز والعنف ضد النساء والفتيات وعلى الحد من حريتهن بالفضاء العام، على اعتبار أن الرجال لا يقومون بواجبهم في المنع والضبط ومحاسبة النساء.

وسجلت اللجنة الجهوية بإيجابية ، في بلاغ صحافي، التفاعل السريع للنيابة العامة مع هذا الحدث، وفتحها تحقيقا في هذا الحادث الخطير، موضحة “أنها تنتظر نشر نتائجه في أقرب وقت”.

وأكدت اللجنة أن “مثل هذه المواقف المتطرفة تضع المرأة، التي تشكل نصف المجتمع، عرضة لاستباحة العنف بكل أشكاله، وتعمل على بث خطاب الحقد والكراهية بين مكونات المجتمع وخاصة بين الساكنة الهشة من النساء والفتيات”.

ودعت اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان إلى “اليقظة والحذر من المس بالتطورات التي عرفها المغرب على المستوى الحقوقي والتشريعي والمؤسساتي الذي تم التنصيص عليه في دستور المملكة، فضلا عن القوانين التي تم تشريعها والسياسات العمومية المتبعة ،والتي ترمي إلى تحقيق مبدأ المساواة بين النساء والرجال”.

وخلصت إلى أن “التصدي لمثل هذه الممارسات يتطلب إذكاء الوعي العام بضرورة مناهضة خطاب الكراهية وإلى اتخاذ إجراءات ملموسة ضد مرتكبي مثل هذه الجرائم”.

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‫4 تعليقات

  1. وهل الحرية بالنسبة للفتيات والنساء هو العري والتبرج لقد،عدنا إلى الجاهلية الأولى واصبح،كل من يغير منكر ولو بقلبه متطرف مالكم كيف تحكمون وبماذا ستلقون الله يا،أعداء الله

  3. هذا انتقاذ للسلوك المشين رغم اللغة القوية ولكن هذا واقعز كثير من هاته الجمعيات التي تسمي نفسها حقوقية مجهولة النوايا و لا تأخذ القضية بموضوعية انما تدافع عن الامراض ولا تعطي الحلول. الله يحفظ المغربيات منهم.

  4. سياتي زمان على اهل الحق يضنون أنهم على باطل من كثرة إجحاد أهل الباطل

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