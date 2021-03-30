الملك يعزي أمير الكويت في وفاة شقيقته

منذ 57 دقيقة
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هبة بريس ـ الرباط

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تعزية ومواساة إلى أمير الكويت صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، وذلك على إثر وفاة شقيقته الشيخة نورية الأحمد الجابر المبارك الصباح.

ومما جاء في برقية جلالة الملك “فقد تلقيت بتأثر كبير نعي المشمولة بعفو الله ورضاه، شقيقتكم المرحومة الشيخة نورية الأحمد الجابر المبارك الصباح”.

وأعرب جلالة الملك بهذه المناسبة المحزنة لأمير الكويت، ومن خلاله إلى كافة أفراد الأسرة الأميرية الجليلة، بأحر التعازي وأصدق مشاعر المواساة، “سائلا العلي القدير أن يمطر على الفقيدة المبرورة شآبيب رحمته ومغفرته، ويسكنها فسيح جناته، وأن يعوضكم عن رحيلها جميل الصبر وحسن العزاء”.

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